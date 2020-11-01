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【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」

國情動向 15:08 2020/11/01

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【中美角力】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」

中美外交角力在美國大選前未有停歇，美國國務卿蓬佩奧上周走訪亞洲五國，一如既往總把中國掛在嘴邊，更時時刻意點名「中國共產黨」，美聯社直指蓬佩奧此行就是「反華巡迴演出」（anti-China roadshow）。但有趣的是，當蓬佩奧最後一站來到也是共產黨執政的越南時，他的反華兼反共言論有所收歛，更稱「尊重越南體制」。內地傳媒形容，蓬佩奧到了越南終於閉嘴。

內地《參考消息》發表文章，稱美聯社對蓬佩奧此次亞洲之行，先後到訪印度、斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼，以及越南定性定性倒也貼切，他出訪前就直白地說要與相關國家「攜手阻擋中共威脅」。

但是到了越南，事情出現了微妙變化。蓬佩奧似乎突然收斂，不再張口即抨擊社會主義體制，反而表示美國「尊重」越南的政治體制，「重視」與越南的全面夥伴關係。

蓬佩奧突訪越南 胡錫進拜託越南同志「好好教育他」

文章稱，蓬佩奧這番表態耐人尋味；眾所周知，中國和越南政治體制類似，均堅持共產黨領導、維護社會主義制度。「蓬佩奧卻患上了嚴重的人格分裂症」，一邊將中國政治體制視為「威脅」，另一邊卻稱尊重越南政治體制，還要與越南深化合作。

海內外傳媒同時注意到，蓬佩奧在越南閉口不提「反共」之餘，也減少了「反華」言論。文章引述路透社報道，指蓬佩奧在越南沒有公開提及中國；《南華早報》亦稱，與蓬佩奧訪問印度等國時直接攻擊中國不同，他只是敦促越南在該地區發揮更大作用。

文章表示，由此不難看出，蓬佩奧這廝「反共」是假，「反華」才是真；他企圖借反共來反華，中國人民不會答應。

值得注意的是，蓬佩奧到訪越南前，《環球時報》總編輯胡錫進已在微博表示，蓬佩奧「罵中共實際等於把越共也罵」，呼越越南同志們好好「修理」 蓬佩奧這個仇視共產黨的美國極端政客。

駐越南大使館：美無資格充當南海問題裁判

蓬佩奧致敬中印衝突死亡印軍 美國印度簽署防務協議

【中美角力】亞洲北約圍中國？美國傳統智慧竟說不

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責任編輯：連兆鋒

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