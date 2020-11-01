【中美角力】美智庫憂中國遊戲變間諜工具 促華府盡快規管

▲ 專家擔心遊戲成為中國的間諜工具

美國智庫學者及資訊安全專家指出，騰訊（0700）等中國科技公司近年以入估、收購的方式，買入多間知名的遊戲公司，令北京有能力取得數以百萬計美國玩家的個人資料，甚至操控他們的電腦進行間諜活動。相比禁止微信及TikTok，中國在全球遊戲市場上的掌控力，才是當前最迫切的安全漏洞。

前美國國家安全局專家艾特爾（Dave Aitel）、新美國安全中心（CNAS）研究員施耐德在《華爾街日報》撰文表示相關的憂慮，過去10年來，騰訊投資或收購了許多知名遊戲開發商，包括《魔獸世界》開發商暴雪的母公司動視暴雪Activision Blizzard、《英雄聯盟》開發商Riot Games 、《要塞英雄》開發商Epic Games、《部落衝突》開發商Supercell，以及社群平台Discord等。美國人在中國資金背景遊戲上花費的時間，遠多於TikTok和微信。而中國公司除了投資外國遊戲廠商，近期也在手機、家機等多平台推出包括《原神》等遊戲，成為在全球發行規模最大的中國手遊。

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這些遊戲確切對美國國家安全構成威脅，就如同特朗普政府所強調的那樣，中國透過遊戲來散播軟實力，收集美國公民的數據，包括姓名、付款資訊，與聲音樣本等。更可怕的是，北京可利用對數百萬玩家的電腦權限，提供間諜進行情報操作。另外，中國的「政治敏感」也體現在遊戲中，去年暴雪封鎖了旗下一款遊戲《爐石戰記》的玩家，原因是該玩家表態支持香港反修例示威。遊戲聊天室內，一些涉及中國「政治敏感」的用語也被禁止。

文章指，在2018年，美國人事管理局的電腦曾被黑客入侵，國家安全部當時調查發現黑客入侵的時間，和政府官員玩電子遊戲時的位置相互關聯。當今的電腦遊戲擁有和防毒軟體類似的權限，這代表它可以執行任何操作，中國情報人員可以利用這個訪問權限取得資料。

完全禁止與中國資金有關的遊戲，將同樣對美國造成傷害，較好的方法是要求開發商保證遊戲數據處理的透明，將敏感數據儲存在美國的雲端服務商，也可以援引《外國投資風險審查現代化法案》，迫使騰訊和其他中國企業撤離會接觸到敏感資料的美國遊戲，華府應該盡快採取行動。

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責任編輯：陳建錫