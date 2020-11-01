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美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠

國情動向 17:39 2020/11/01

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【美國大選2020】中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠

美國大選2020本周二（11月3日）投票，中國與中美關係是今屆美國大選重點議題，不少意見認為無論是特朗普或拜登當選，美國都會加大力度對中國施壓，令中國頭痛。但有美國專家則反過來認為，拜登當選可為中美關係重新注入一點穩定，而特朗普連任則會加速美國國際地位下滑，對中國而言，不論美國大選結果如何都「穩賺不賠」。

對於中國更希望看到拜登勝選還是特朗普連任，外界一般認為兩種情況對中國都並非好事。美國兩黨形成對華強硬共識下，特朗普成功連任則再無顧慮，恐要放手加大力度打壓中國，中美關係火上加油；拜登當選的話，美國則有相當機會重新團結西方世界，在中國與歐洲矛盾升溫的大背景下，爭取與歐洲聯手對抗中國。

不過，一個硬幣總有兩面。尤其今屆美國大選選舉結果有頗大機會出現爭議，可能為美國社會帶來新一輪動盪之下，對中國來說，特朗普還是拜登當選會較為有利，也許不是一般認為的直觀。

蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」

華盛頓智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國專家德拉布呂耶爾（Emily de La Bruyère）坦言，北京最希望看到的，就是美國國內分化，以及美國與盟友分化，特朗普則有着將美國民眾推向兩極、背棄國際組織、向盟國加徵關稅的紀錄，正是製造中國所渴望的分化。

布魯金斯學會中國專家杜如松亦稱，儘管特朗普連任可能引致「中美脫鉤」的痛苦，但北京也許樂於以此換取長線地位上升。杜如松認為，中方相信特朗普正加速美國霸權的衰落，而填補美國的真空正是中方大戰略。「若北京判斷美國走下坡不可逆轉，那麼美國大選的結果就只是短線上重要，長線上已不太重要。」

美智庫憂中國遊戲變間諜工具 促華府盡快規管

另一方面，如果拜登勝出，但特朗普不承認選舉結果，北京也許「不亦樂乎」。這種情況能為「美國體制失敗」的中方論述提供理據，有利宣傳中國模式之餘，美國國內陷入對大選結果的爭議，預料亦有利中國集中經濟轉型適應後疫情時代。

與此同時，美國社會泛政治化，意識形態兩極對立嚴重，拜登當選的話也不一定能修補裂痕，挽回美國國際地位和影響力。

微信竟成 美國華人撐特朗普陣地

德拉布呂耶爾認為，不管誰當選下屆美國總統，中國都能有所得着，進一步推進其全球戰略目標。她稱，拜登政府尋求在一定程度上與中國合作，會為中美關係重新注入一點可預測性；特朗普連任則會繼續與中國對抗，但他亂出拳的作風會進一步打散美國建立的現有全球秩序。

「如美國回到與中國接觸的政策上（拜登當選），這正是中國一直用來作為趕超美國跳板的政策，對中國是好事。如美國政府繼續向中國打嘴炮，但沒有宏觀的應對中國戰略（特朗普連任），對中國也是好事。」

美國大選不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？

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責任編輯：連兆鋒

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