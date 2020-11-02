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【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

國情動向 07:00 2020/11/02

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【美國大選2020】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

美國大選2020周二（3日）投票，今屆美國大選被視為決定當代對美國國運影響最大一屆，對中美關係影響相信也是罕有般大。現任總統特朗普、民主黨候選人拜登對中國政策有同有異，兩人政治需求和條件也不盡相同，不管誰會勝選，中美關係在美國大選過後都會面臨新變數。尤其如果特朗普敗選，美國現屆政府內部鷹派或會藉未來數月最後機會，對中國放手一搏。

如特朗普連任 會否換班受關注

如今屆美國大選再次爆冷，特朗普成功連任，他會否更換政府班子，也許是中美關係短線會否獲得喘息機會的關鍵。特朗普功利主義色彩濃厚，外界相信他今年來對中國異常強硬的連串行為，對他個人而言在相當程度上僅是出於選舉需要，只是這種取態正好符合以國務卿蓬佩奧為首，華府內部仇視中國一派力量的訴求。

傳統上，美國國務卿、國家安全顧問等重要位置，都會隨美國大選過後而換人。現任總統即使成功連任亦會如此，正如奧巴馬麾下先後有希拉莉、克里2位國務卿。

只是特朗普辦事作風不計較傳統之餘，他第一任期已經出現了2名國務卿，更出現了4名國安顧問，而有別於他執政初期官員像走馬燈般變動，現時在位的外交團隊比較獲他信任。特朗普一旦贏得第二任期，會否更換班子，換的話換成甚麼人，對中美關係走向有何影響，存在較多未知之數。

美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠

拜登當選的話 對中國容易分心？

相反若民調準確，拜登入主白宮，中美關係長線競爭格局儘管不會變，但中短線不排除會恢復相對穩定。拜登競選綱領及其顧問口風已經反映，相比特朗普政府事事專門針對中國，拜登政府會更加重視專做好美國的事情，並修補與盟友關係，提升美國對中國競爭力，捍衛美國領導地位。拜登團隊亦反對「中美脫鉤」，並主張就氣候變化、核不擴散、公共衛生等全球議題與中國合作。

不過，中美之間的人權和意識形態衝突或會更加激化。美國國會兩黨對此並無爭議，加上拜登被反對派認為與中國關係過從甚密，拜登很可能以香港、新疆、西藏等議題作為展現對華強硬的主要途徑，制裁恐會變得更常見。拜登已揚言當選後會見達賴喇嘛，並就西藏議題制裁中國。

拜登撤不撤中國貨關稅？幕僚說了這個詞

惟民主黨左翼政府一旦上場，看來亦會改變特朗普政府對人權問題明顯「雙重標準」的做法，美國或會正視美方積極拉攏的印度人權問題，並較為認真地向沙特阿拉伯等獨裁盟國施壓，以至不排除重拾奧巴馬時代的干預主義，對委內瑞拉等美國「眼中釘」小國發起軍事行動，這反過來可能間接減輕中國壓力。

特朗普若敗選 未來兩月或更危

此外，如果拜登勝選，大選後至明年1月下旬的特朗普2個多月最後任期內，中美關係可能出現的重大以至極端情況，北京也不得不防。華府內部鷹派面對特朗普落敗，難免會盡一切辦法把握最後機會，令中美惡性對抗關係、中美脫鉤趨勢恆久化，使之更難因為美國總統換人而有所調整，就像離開房間前擲出手榴彈，這一點或許是美國大選後中美關係的最大隱患。

中美戰爭衝突一觸即發？《環時》引述專家這樣回應

美國大選不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？

中美芯片戰沒有最醜只有更醜 不因美國大選改變

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責任編輯：連兆鋒

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