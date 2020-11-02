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【美國大選】管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰

國情動向 07:15 2020/11/02

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【美國大選2020】管他白宮主人是誰 中國決定如此迎戰科技戰

美國大選2020周二（3日）投票，特朗普、拜登遏制中國目標雷同，手段料不同。美國大選結果隨時左右中美科技戰的戰術形勢，但中國最新政策風向反映，中國迎戰科技戰的戰略，並不會受美國總統會否換人左右，而是以我為主，無論如何也要在科技上自立自強。「你打你的，我打我的。」

中美關係雖然已回不到從前，但特朗普、拜登應對中國的最大分別，相信在於特朗普主要靠公開打壓，拜登更為重視自我提升，加強美國面對中國競爭力。

特朗普連任的話，美國對中國的科技封堵恐要變本加厲，不惜推翻分工合作的全球科網產業鏈格局。如拜登勝選，美國科技產業發展也需要借助中國市場帶動的聲音，在華府決策時也應該會更受重視。

但無論如何，中國應對科技戰部署，似乎已看破美國大選因素，不會因為美國戰術可能調整而有所改變。

美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠

上周中共五中全會，首次提出把科技自立自強，作為國家發展戰略支撐。

換句話說，就是要趁中國現時快將實現全面小康、開始推進在21世紀中葉晉身一流強國的下一步戰略之際，擺脫外部技術制肘「卡脖子」，以自身科技實力為民族復興大計保駕護航，不管美國想對抗還是合作都一樣。「任他風吹浪打，我自巋然不動。」

五中全會會上定出的，無論是十四五規劃，還是2035年遠景目標之下的各項主要目標之中，關於科技創新的內容都列在第一項，科技發展佈局顯然遠遠超出美國大選4年周期：

  • 十四五規劃首項目標提到，經濟發展要取得新成效，創新能力要顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平要明顯提高。
  • 2035年遠景目標第一項更明言，我國科技實力將大幅躍升，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

微信竟成 美國華人撐特朗普陣地

國家工業和信息化部上周更表示，積極考慮將5G、集成電路（芯片）、生物醫藥等重點領域，納入十四五國家專項規劃。國家專項規劃意味會在相關範疇發展中，突出政府職能，充分發揮市場配置資源作用，更細化地落實五年規劃中的主要目標任務。

可圈可點的是，工信部點名提及的5G、芯片、生物醫藥3項科技領域尤其重要。可以說，芯片和生物醫藥關係到生死存亡，而5G就是中國佔有先機，現時需要保住優勢、伺機反攻的陣地。

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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