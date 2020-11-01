「琉璃工房」創辦人張毅，曾以《我這樣過了一生》奪金馬最佳導演及亞太影展最佳導演，並與影后楊惠姍恩愛相守40年。可惜10月28日傳他因心臟第3次手術後輸血感染狀況危急，後來楊惠姍稱張毅是因先天免疫功能及腎的諸多問題與病魔纏鬥，並於今晨不敵病魔撒手人寰，享年69歲。

「琉璃工房」今早在臉書發聲明：「親愛的工房朋友們，我們敬愛的大家長張毅已於11月1日清晨在妻子楊惠姍、女兒張源，及家人們的陪伴下安詳辭世，享壽69歲。楊惠姍感謝這幾日來自全球各地朋友的關心集氣與助念，後續相關事宜安排處理中。」

據了解，張毅過去就動過心臟支架手術，因他白血球過高，定期要去輸血，也因身體免疫力差，對細菌感染非常敏感，先前手術因輸血過程發生感染。大概從今年2月起，他身體各器官開始出現輪流感染問題，不停進出醫院住院治療。

▲ 金馬名導張毅病逝享年69歲 愛妻楊惠姍女兒陪伴最後一刻

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而在生病的2年多時間裡，張毅雖然病體虛弱，仍不忘自己的心血，依舊為琉璃工房的新作品說明文，努力用心寫文案，用腫脹到幾乎已提不起筆的手，吃力地簽名。

張毅與楊惠姍連續合作女性電影三部曲，其中《我這樣過了一生》更讓兩人分別拿下第22屆金馬獎最佳導演及最佳女主角獎。當時張毅的妻子蕭颯登報揭露張毅與楊惠姍的婚外情，兩人受輿論抨擊後退出影壇。後來張毅與蕭颯於2000年辦理離婚，與楊惠姍低調辦理結婚登記。

張毅與楊惠姍因對水晶玻璃的興趣，遂與王俠軍等人一同創立「琉璃工房」。2011年，琉璃工房獲選為「2011台灣百大企業品牌」，作品被英國、美國、法國等知名博物館典藏。

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責任編輯：游昊雲

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