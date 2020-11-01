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【中美芯片戰】華為擬建自家芯片廠 工藝上全面「去美國化」

國情動向 20:21 2020/11/01

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華為擬建芯片廠，供旗下5G設備使用

受到美國在芯片（晶片）供應上封殺後，華為除了手機外，5G設備業務陷入斷芯危機。英媒引述消息指，華為正計劃在上海興建芯片廠，並在工藝上完全放棄使用美國技術，確保在美國制裁下仍能取得芯片。華為期望該工廠投產後，在2022年底前造出20納米製程的芯片，以供旗下多數5G電信設備使用。

報道指，該芯片廠將由華為合作夥伴「上海集成電路研發中心」（ICRD）負責營運，而後者是由中國政府支持的芯片研發公司。芯片廠初期將先試產低階的45奈米製程芯片，分陼段在2021年底造出28納米、2022年底造出20納米製程芯片，讓華為有能力生產智慧電視等物聯網（IoT）裝置。但該條規劃中的生產線，對其旗下智能手機業務並沒有甚麼幫助，原因是智慧手機的芯片需要更先進的製程，而華為亦已囤積大量手機芯片，估計足夠支撐2年。

手機第3季銷量：華為按年跌23%失落榜首 小米逆勢殺入前三

全球首款！華為Mate 40支持數字人民幣硬件錢包 無網絡可交易

業內人士指出，此計畫將協助缺乏芯片製造經驗的華為，開闢長期的生存之道，有助於華為的基礎設施事業邁永續發展。另有分析師指出，盡管華為網路基地台使用的芯片，採用14納米或更先進製程會更加理想，但28納米芯片仍在可用範圍內。相較於外國公司，中國公司對高成本、低營運效率的容忍度也比較高。他相信華為如自設芯片廠，2年內或有能力完成20納米製程芯片的目標。

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責任編輯：陳建錫

科技戰 5G 制裁 中國 中美關係 上海 美國 華為 智能手機 晶片

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