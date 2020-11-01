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中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應

國情動向 21:14 2020/11/01

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中美角力持續升級，外界憂慮中美「新冷戰」可能走向「熱戰」，南海、台海會否爆發軍事衝突？中國駐日大使孔鉉佑表示，中國將堅定捍衛自身主權、安全、發展利益，反對「新冷戰」，即使中美有分歧，但雙方經濟發展優勢互補現狀沒變，美方應多做有利於中美關係和地區和平穩定的事。

中國駐日本大使孔鉉佑

孔鉉佑日前接受《朝日新聞》專訪時稱，不管中美關係還是地區形勢，都比以前變得更加複雜。而無論面對何種困難和挑戰，中國都將堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

他說，中國堅決反對所謂中美「新冷戰」，即便中美在諸多領域存在問題和分歧，雙方經濟發展優勢互補的現狀都沒有改變，完全可以實現互利合作、共同發展。作為大國，中美應充分認清自身肩負的重要責任，努力構建長期穩定的中美關係。

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他又說，南海不是國際政治角斗場，通過對話解決爭端才是正道。而台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，也是中美關係政治基礎的原則問題。美方應該切實恪守中美三個聯合公報中承諾，多做有利中美關係和地區和平穩定的事。

美部署中導？ 冀日慎重妥善處理

至於美國大選後的中美關係，孔鉉佑指出，無論結果如何，中國對美關係的政策立場都會一以貫之，始終致力發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係。

他強調，當今世界早已不是對立的時代，而是對話的時代；不是分裂的世界，而是融合的世界；不是零和的關係，而是共贏的關係。作為大國，中美更應認清自身所肩負的重要責任，在相互理解和尊重基礎上，發展更加穩定健康的中美關係，為構建「後疫情世界」的全球治理發揮積極作用。這符合中美長遠利益，也是國際社會的普遍期待。

對於如果中美對立加劇，日本也難免受到影響。孔鉉佑表示，中方密切關注日本國內有關「攻擊敵方基地」的討論，中方反對任何以中國為「假想敵」推動反導政策調整的主張，冀日方考慮地區安全穩定和鄰國的關切和觀感，慎重妥善處理。　　

他又提到，如果美國在亞太地區部署中導，不僅嚴重威脅中國及地區國家安全，也會破壞地區戰略平衡，中方對此堅決反對。希望日方信守承諾，從地區和平穩定、自身安全和中日關係大局出發慎重行事。

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責任編輯：林佩怡

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