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日本擬打造新型神盾艦 防範中朝導彈威脅

國情動向 21:26 2020/11/01

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日本正考慮興建新型神盾艦

日本據報正考慮建造搭載「陸基神盾」雷達、導彈發射系統的新型神盾驅逐艦，並就船艦大型化展開討論，不單為了應對北韓的彈導導彈威脅，同時以攔截中國不斷改良的巡航導彈為假想目標。

日媒引述政府消息指，日本放棄建造導彈攔截專用艦作為「陸基神盾」（Aegis Ashore）系統的替代方案，改為建造新型神盾艦，將把陸基神盾上的SPY-7雷達及導彈發射系統，轉用在新型神盾艦，加上導彈防禦功能，讓新型神盾艦可以擁有因應敵方船艦、潛艦、戰機攻擊的自我防護能力。

另外，神盾艦大形化的討論亦在進行，摩耶級神盾艦是目前最大的神盾艦，長170米、寬21米、標準排水量8200噸。由於SPY-7雷達，比現行神盾艦配備的雷達SPY-1D更高，為了保持平衡，必須擴大船的寬度。日本政府計畫將神盾艦擴寬數米，排水量增至9000噸左右。防衛省與委託調研技術性課題的兩家民間企業，已針對海上運用方案進行磋商，最快11月中旬接受中期報告，從各方案中作出挑選。

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神盾艦指搭載神盾戰鬥系統（Aegis combat system）的軍艦，該系統是全世界第一種全數位化的艦載戰鬥系統，亦是美國海軍現役最重要的整合式水面艦艇作戰系統，由洛克希德馬丁所設計與製造。現時配備神盾艦的國家，除了美國和日本外，還有澳洲、南韓、西班牙，以及挪威。

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責任編輯：陳建錫

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