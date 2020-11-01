【中美角力】黃奇帆：脫鉤論不能掉以輕心  雙循環體現反制能力

中美關係惡化，美方針對中國的脫鉤論調，引來中方頻頻駁斥。前重慶市長黃奇帆近日表示，在脫鉤方面，美國政府沒宣布正式法案，但「冰面下的漩渦形勢依然非常嚴峻」，不能掉以輕心。他又認為，中國提出的「雙循環」戰略有5大好處，體現了中國的反制能力。

《中國新聞周刊》報道，黃奇帆10月31日出席一場活動時稱，美國關於「脫鉤論」的言行只是打嘴仗、過嘴癮，不可能實施到位。如果實施到位，不是對中國的致命打擊，而是兩敗俱傷。

他指出，中美脫鉤論是美國對中國嚴重的、極端的甩鍋。目前美國已經開始採取一些局部脫鉤行動，沒有上升到國家行為的操作措施，但不能掉以輕心。

歸納脫鉤10大類型 「殺敵一千自損八百」

黃奇帆總結歸納有關「中美經濟脫鉤」的十大類型，分別是貿易脫鉤、資本脫鉤、金融脫鉤、技術脫鉤、投資脫鉤、互聯網脫鉤、教育脫鉤、SWIFT網絡脫鉤、外匯市場脫鉤、長臂管轄，包括5個金融類脫鉤和5個非金融類脫鉤。

▲ 黃奇帆

他指出，美國是全世界金融最強大的帝國，但上世紀80年代末世界金融危機、90年代末亞洲金融危機和新世紀07、08年全球金融危機，中國都沒有受太大的衝擊，原因包括中國資本市場鐵門沒完全打開、金融開放度並不是很大等。對於金融脫鉤，黃奇帆認為，中國金融體系整體受衝擊並不會很大，但會讓美國或金融企業，喪失中國市場，華爾街的金融老闆不會聽美國政府的話。

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至於非金融類脫鉤，黃奇帆稱這對中美而言是「殺敵一千自損八百」，脫鉤對中國會產生嚴重衝擊，也會對美國產生嚴重損害。最終即使局部脫鉤，也不可能出現中美貿易關係的全面脫鉤。

他舉例，美國有1萬間家企業在中國投資，如投資脫鉤，對中國意味5萬億人民幣產值沒有了，與之配套的3萬億產值也沒有了，中國可能丟掉8萬億的銷售值，涉及400萬人就業損失，衝擊各地稅收、GDP，但非不可挽回，因中國迴旋餘地大，克服危機能力較強。但美國企業不可能在其他地方恢復7000億美元的市場空間。

此外，黃奇帆稱，技術脫鉤也無法實現。以芯片技術為例，美國芯片技術與中國脫鉤，將永久失去中國2000億美元的市場。且芯片產業每年有巨大折舊，須有大規模的市場來消化，否則會表現為虧損，從而螺旋型萎縮，因此美國芯企將不是與中國脫鉤，而是與全球芯片市場脫鉤。

雙循環5大好處 10年後中國GDP總量料全球第一

談到當前中國應對美國「脫鉤論」，黃奇帆指出，當前以內循環為主、內外雙循環相互促進的雙循環發展戰略，將給中國帶來5大好處：GDP轉化率更高、國家更安全、激發研究創新活力、東西部名城鄉差距會相對均衡、中國對外開放更有吸引力。

他形容，在當前新冠肺炎疫情的大背景下，美國對中國氣勢洶洶的脫鉤背景下，相當於面對一個國家級的危機，而包括內循環、雙循環在內的戰略措施，都體現中國的反制能力。「我相信十年以後，中國的GDP總量就會成為世界第一。2、30年以後，亞洲GDP總量會從現在佔整個世界經濟總量的40%增長到50 %，歐洲、美國和其他所有國家佔50%。這將是中國對世界經濟的貢獻和作用」。

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責任編輯：林佩怡

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