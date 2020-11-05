▲ 【美國大選 拜登親中？】壓中國手段不同特朗普 對華有辣有唔辣

美國大選結果未塵埃落定，拜登雖然有望首先取得270張選舉人票當選，但特朗普陣營勢在搖擺州分挑戰選舉結果。拜登、特朗普無論誰人當選，美國遏制中國大戰略幾乎篤定不會改變，但拜登與特朗普遏制中國的手段，預料卻會有微妙不同。對中國而言，拜登當選還是特朗普連任，相信都「有辣有唔辣」。

拜登 vs 特朗普

對中國主張 ★ 拜登 ★ ★ 特朗普 ★ 同樣認為中國挑戰美國地位 比以往美國政府更具對抗性 • 不求「中美脫鉤」

• 政策料不專門針對中國

• 較重視提升美國實力 • 尋求「中美脫鉤」

• 政策特定針對中國

• 較重視公開打壓中國 • 外交料更靈活圓滑

• 旨在恢復美國領導地位，聯合盟友孤立中國 • 中美陷於政、經、軍、教、科、文全方位鬥爭

• 過程間容易損害美國自身與盟國利益 兩人手法不同，但重塑中美關係、阻止中國超前目的一致 ★ ★ ★ 經濟 ★ ★ ★ ★ 拜登 ★ ★ 特朗普 ★ • 同樣支持美國製造業，減少依賴中國貨

• 但反對中美脫鉤或貿易戰，認為對美弊大於利 • 主張重振美國製造業，減少依賴中國貨品 • 主張加大投資美國基建、科研、再生能源、勞工培訓等，提高對中國競爭力 • 提出第二任期以減稅吸引100萬職位從中國回流

• 落實首任期拉開序幕的「中美脫鉤」 • 料加大就智識產權問題施壓

• 不強求收窄貿易逆差，惟料難以主動撤銷關稅 • 中美貿易戰達成第二階段貿易協議、降低現有關稅機會不大 ★ ★ ★ 科技 ★ ★ ★ ★ 拜登 ★ ★ 特朗普 ★ • 同樣認為部分華企為國安威脅

• 但對華為、中芯國際等具體態度有待觀望

• 公開指控華為等中國電訊設備商「為中共服務」，要求各國跟隨禁用 • 承諾保持美國科技優勢

• 但料更為重視網絡攻擊、強制技術轉讓、人才流動等問題 • 推「清潔網絡」，驅使各國科網與中國切割，包括TikTok等消費者產品層面 • 以中方「中國製造2025」計劃為例，主張美國政府需要加大支持產業和科技發展 • 阻止中國發展芯片技術，干擾全球芯片產業鏈在所不惜 ★ ★ ★ 地緣 ★ ★ ★ ★ 拜登 ★ ★ 特朗普 ★ • 重新團結西方陣營對抗中國

• 批評特朗普打壓盟友、到處「退群」自毀長城 • 定義中國為「戰略競爭對手」

• 外交攻勢均以中國為焦點 • 承諾更重視宣揚民主和人權，以此和中國打交道

• 主張加強與台灣關係；揚言當選後見西藏達賴喇嘛 • 推印太戰略圍堵中國

• 否認中國南海主權；加強對台灣關係 • 就氣候變化、公共衛生、核不擴散等全球議題與中國合作 • 指控中國散播新型冠狀病毒，要求向中國「問責」

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責任編輯：連兆鋒