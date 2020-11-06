  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (五) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登親中？】遏中國手段不同特朗普 對華有辣有唔辣

國情動向 15:40 2020/11/06

分享：

【美國大選 拜登親中？】壓中國手段不同特朗普 對華有辣有唔辣

美國大選結果未塵埃落定，拜登雖然有望首先取得270張選舉人票當選，但特朗普陣營勢在搖擺州分挑戰選舉結果。拜登、特朗普無論誰人當選，美國遏制中國大戰略幾乎篤定不會改變，但拜登與特朗普遏制中國的手段，預料卻會有微妙不同。對中國而言，拜登當選還是特朗普連任，相信都「有辣有唔辣」。

拜登 vs 特朗普
對中國主張
★ 拜登 ★ ★ 特朗普 ★
同樣認為中國挑戰美國地位 比以往美國政府更具對抗性
• 不求「中美脫鉤」
• 政策料不專門針對中國
• 較重視提升美國實力		 • 尋求「中美脫鉤」
• 政策特定針對中國
• 較重視公開打壓中國
• 外交料更靈活圓滑
• 旨在恢復美國領導地位，聯合盟友孤立中國		 • 中美陷於政、經、軍、教、科、文全方位鬥爭
• 過程間容易損害美國自身與盟國利益
兩人手法不同，但重塑中美關係、阻止中國超前目的一致
 
★ ★ ★ 經濟 ★ ★ ★
★ 拜登 ★ ★ 特朗普 ★
• 同樣支持美國製造業，減少依賴中國貨
• 但反對中美脫鉤或貿易戰，認為對美弊大於利		 • 主張重振美國製造業，減少依賴中國貨品
• 主張加大投資美國基建、科研、再生能源、勞工培訓等，提高對中國競爭力 • 提出第二任期以減稅吸引100萬職位從中國回流
• 落實首任期拉開序幕的「中美脫鉤」
• 料加大就智識產權問題施壓
• 不強求收窄貿易逆差，惟料難以主動撤銷關稅		 • 中美貿易戰達成第二階段貿易協議、降低現有關稅機會不大
★ ★ ★ 科技 ★ ★ ★
★ 拜登 ★ ★ 特朗普 ★
• 同樣認為部分華企為國安威脅
• 但對華為、中芯國際等具體態度有待觀望
• 公開指控華為等中國電訊設備商「為中共服務」，要求各國跟隨禁用
• 承諾保持美國科技優勢
• 但料更為重視網絡攻擊、強制技術轉讓、人才流動等問題		 • 推「清潔網絡」，驅使各國科網與中國切割，包括TikTok等消費者產品層面
• 以中方「中國製造2025」計劃為例，主張美國政府需要加大支持產業和科技發展 • 阻止中國發展芯片技術，干擾全球芯片產業鏈在所不惜
★ ★ ★ 地緣 ★ ★ ★
★ 拜登 ★ ★ 特朗普 ★
• 重新團結西方陣營對抗中國
• 批評特朗普打壓盟友、到處「退群」自毀長城		 • 定義中國為「戰略競爭對手」
• 外交攻勢均以中國為焦點
• 承諾更重視宣揚民主和人權，以此和中國打交道
• 主張加強與台灣關係；揚言當選後見西藏達賴喇嘛		 • 推印太戰略圍堵中國
• 否認中國南海主權；加強對台灣關係
• 就氣候變化、公共衛生、核不擴散等全球議題與中國合作 • 指控中國散播新型冠狀病毒，要求向中國「問責」

【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能

【拜登親中？】拜登外交團隊 鷹派程度或不輸特朗普

【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危

【美國大選】結果即使不明 中國也「穩賺不賠」？

管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰

中美芯片戰沒有最醜陋只有更醜陋 不因美國大選改變

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
2020/11/02
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應
2020/11/02
中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應
【中美角力】黃奇帆：脫鉤論不能掉以輕心 雙循環體現反制能力
2020/11/02
【中美角力】黃奇帆：脫鉤論不能掉以輕心 雙循環體現反制能力
【中美科技戰】中國強調創新科技自強 短長期要克服兩挑戰
2020/10/30
【中美科技戰】中國強調創新科技自強 短長期要克服兩挑戰
【中美角力】美智庫憂中國遊戲變間諜工具 促華府盡快規管
2020/11/02
【中美角力】美智庫憂中國遊戲變間諜工具 促華府盡快規管
地緣政治 選舉 外交 科技戰 貿易戰 中美關係 中國 美國 總統大選 特朗普

上一篇文章

【拜登中國】傅高義：拜登中國政策硬而不亂　殺傷力更大？

下一篇文章

【拜登中國】拜登倘上台將做兩件事：科技戰照打 還有這個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
【美國大選】特朗普自絕美國全球領袖地位 習不捨他下台？
【美國大選】特朗普自絕美國全球領袖地位 習不捨他下台？
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
【美國大選】特朗普倘選輸咩都做得出？中美陷最危兩月
【美國大選】特朗普倘選輸咩都做得出？中美陷最危兩月
海底撈告河底撈侵權敗訴後 申請「池底撈」「渠底撈」逾200商標
海底撈告河底撈侵權敗訴後 申請「池底撈」「渠底撈」逾200商標
【拜登親中？】拜登對中國態度 恐如中美關係插水
【拜登親中？】拜登對中國態度 恐如中美關係插水