【美國大選】特朗普拜登遏中國手段有別 有辣有唔辣

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美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
美國大選2020投票日周二（3日）到來。今屆美國大選結果對中美關係會有何影響，引起各方關注。兩名候選人特朗普、拜登無論誰人當選，美國遏制中國大戰略幾乎篤定不會改變，但特朗普、拜登遏制中國的手段，預料卻會有微妙不同。對中國而言，特朗普連任還是拜登當選，相信都「有辣有唔辣」。
|特朗普 vs 拜登
對中國主張
|★ 特朗普 ★
|★ 拜登 ★
|比以往美國政府更具對抗性
|同樣認為中國挑戰美國地位
|• 尋求「中美脫鉤」
• 政策特定針對中國
• 較重視公開打壓中國
|• 不求「中美脫鉤」
• 政策料不專門針對中國
• 較重視提升美國實力
|• 中美陷於政、經、軍、教、科、文全方位鬥爭
• 過程間容易損害美國自身與盟國利益
|• 外交料更靈活圓滑
• 旨在恢復美國領導地位，聯合盟友孤立中國
|兩人手法不同，但重塑中美關係、阻止中國超前目的一致
|★ ★ ★ 經濟 ★ ★ ★
|★ 特朗普 ★
|★ 拜登 ★
|• 主張重振美國製造業，減少依賴中國貨品
|• 同樣支持美國製造業，減少依賴中國貨
• 但反對中美脫鉤或貿易戰，認為對美弊大於利
|• 提出第二任期以減稅吸引100萬職位從中國回流
• 落實首任期拉開序幕的「中美脫鉤」
|• 主張加大投資美國基建、科研、再生能源、勞工培訓等，提高對中國競爭力
|• 中美貿易戰達成第二階段貿易協議、降低現有關稅機會不大
|• 料加大就智識產權問題施壓
• 不強求收窄貿易逆差，惟料難以主動撤銷關稅
|★ ★ ★ 科技 ★ ★ ★
|★ 特朗普 ★
|★ 拜登 ★
|• 公開指控華為等中國電訊設備商「為中共服務」，要求各國跟隨禁用
|• 同樣認為部分華企為國安威脅
• 但對華為、中芯國際等具體態度有待觀望
|• 推「清潔網絡」，驅使各國科網與中國切割，包括TikTok等消費者產品層面
|• 承諾保持美國科技優勢
• 但料更為重視網絡攻擊、強制技術轉讓、人才流動等問題
|• 阻止中國發展芯片技術，干擾全球芯片產業鏈在所不惜
|• 以中方「中國製造2025」計劃為例，主張美國政府需要加大支持產業和科技發展
|★ ★ ★ 地緣 ★ ★ ★
|★ 特朗普 ★
|★ 拜登 ★
|• 定義中國為「戰略競爭對手」
• 外交攻勢均以中國為焦點
|• 重新團結西方陣營對抗中國
• 批評特朗普打壓盟友、到處「退群」自毀長城
|• 推印太戰略圍堵中國
• 否認中國南海主權；加強對台灣關係
|• 承諾更重視宣揚民主和人權，以此和中國打交道
|• 指控中國散播新型冠狀病毒，要求向中國「問責」
|• 就氣候變化、公共衛生、核不擴散等全球議題與中國合作
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責任編輯：連兆鋒