【美國大選】胡錫進：指望大選結果有利中國  很沒出息

美國大選即將登場，特朗普與拜登的決戰結果，牽動中美關係，特別是科技戰和地緣政治角力的走向。環球時報總編輯胡錫進發文稱，全世界都關心美國大選，但如果關心過頭，甚至指望這次選舉創造對中國有利契機，就不僅可笑，這種心存僥倖還挺沒出息的。

胡錫進針對即將正式投票的美國大選發文表示，特朗普在中國有個綽號叫「川建國（Donald Trump又譯川普）」，這個反諷有點無奈，這種被逼無奈的思考方式恰恰是最重要的反思。

他解釋，中國決定性的奮發圖強是被「逼上梁山」的，沒有特朗普打來的這一棍子，中國人可能永遠在美國人的半導體工業等地基上建造我們的樓房，「我們的很多危機可能會長期沉睡」。

胡錫進：特朗普執政4年 喚醒了中國

胡錫進表示，特朗普執政的四年可以說又一次「喚醒了中國」，除了讓中國知道自己可能會被在關鍵技術上卡脖子的擔心不是杞人憂天，還讓中國真正相信美國不接受中國崛起並竭盡其所能打壓的冰冷現實。

【美國大選】特朗普拜登遏中國手段有別 有辣有唔辣

【美國大選】管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰

他又說，中美和平共處不可能通過順從、忍讓來實現，「我們必須是美國搞不垮、是它不敢與之血拼的強大力量，才能最終迫使其接受按照規則和平競爭」。

對於誰當選，胡錫進指，特朗普連任或者拜登當選，對中美關係接下來態勢的影響太微小了，美國要全面遏制中國發展的努力不會改變，如果還心存僥倖患得患失，「把這說成沒出息，過分嗎？」

他指出，中國接下來應該毫不動搖、動員舉國力量，在市場經濟的大環境下把中國高科技的短板補齊，這是一個巨大的系統工程，勢必要經歷一系列的經濟體制和社會治理改革。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠

【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

尤其是中國的軍力建設非常緊迫，他強調，除了需要建立近海軍事鬥爭的壓倒性優勢，同時必須築牢以核盾牌為基礎的戰略威懾力。

「美如對中國進行核威脅 那是不可承受風險」

他舉例，要讓美方確信，在近海攻擊中國的核心利益會遭到解放軍的猛烈反擊，無論它調動多少常規力量，都決不可能在第一島鏈附近戰勝中國，而且它會為此付出不可承受的代價；如果對中國進行核威脅，那更是不可承受的風險。

胡錫進認為，美國大選對中國來說真的就是一個熱鬧，特朗普和拜登在角鬥，觀眾席上的美國人在瘋狂呐喊，而中國人應當是坐在貴賓席上欣賞這個場面的那一位。

【美國大選】不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？

【美國大選】特朗普被指輸掉中美貿易戰 根本沒什好炫耀

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁