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中國10月財新製造業PMI升至53.6 逾9年半新高 疫情抑制出口

經濟脈搏 10:43 2020/11/02

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隨著國內外經濟持續回暖，中國製造業景氣度提升，10月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）升至53.6，好過預期，並創2011年2月以來最高。需求強勁，新訂單指數創近10年新高，加速生產恢復，連續8個月擴張。

分析師稱，中國經濟持續恢復，但海外疫情反覆抑制出口，外需仍存變數，企業對增加用工仍較謹慎。後疫情時期貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。

製造業穩步擴張 企業利潤邊際改善

10月財新中國製造業PMI錄得53.6，較9月回升0.6個百分點，年內第三次刷新2011年2月以來新高，顯示製造業穩步擴張。這與國家統計局製造業PMI走勢不一致。10月官方製造業PMI錄得51.4，較9月微降0.1個百分點。

中國10月官方製造業PMI降至 51.4 略勝預期

中國9月進出口兩旺 第四季仍面疫情回潮外需走弱風險

隨著新冠疫情影響逐步消退，製造業供需兩旺。財新中國製造業PMI分項數據顯示，10月新訂單指數在擴張區間內大幅攀升，創2010年12月以來新高。外需連續3個月擴張，但擴張幅度顯著放緩，表明海外疫情反覆對外需產生較明顯抑制。有企業反映出口市場的疫情和感染率上升，抑制新出口訂單增長。

需求強勁帶動生產加速恢復，生產指數連續8個月處於擴張區間，並較9月小幅上升。製造商相應增加採購，10月採購量指數和原材料庫存指數保持擴張，分別錄得7年多以來次高和10年多以來的最高。企業購進價格和出廠價格小幅增加，但前者增速放緩、後者有所提速，意味企業利潤邊際改善，受訪企業普遍表示需求旺盛提升了提價意願。

就業市場仍疲弱 貨幣財政政策常態化需謹慎

新訂單增加對產能構成壓力，企業的積壓業務量持續上升，工作積壓率與9月幾乎持平。惟企業對增加用工仍然保持審慎，有廠商報告這是為了控制成本。就業指數連續兩個月處於擴張區間，但僅略高於50，就業市場整體疲弱。

不過，企業信心指數大幅升至2014年9月以來最高，近1/3企業家認為未來1年企業經營狀況會進一步改善，對疫情防控的效果和經濟恢復的持續充滿信心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，隨著國內疫情形勢趨穩，經濟恢復料將持續數月。但外部環境仍有諸多不確定因素，海外疫情的反覆抑制出口，就業完全恢復也有賴於更強、更持久信心度的建立。後疫情時期貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。

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責任編輯：林佩怡

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