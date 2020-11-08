【拜登當選】拜登外交團隊 鷹派程度或不輸特朗普

▲ 【美國大選結果】拜登外交團隊也有大鷹派 中美關係考驗隨時更大

美國大選點票有新進展，拜登拿下賓夕法尼亞州後，已獲270張選舉人票，意味擊敗共和黨的特朗普，勝出2020年美國總統選舉。對中國強硬是美國兩黨共識下，拜登遏制中國，目標與特朗普可謂差相無幾，只是手法預料不盡相同。拜登外交政策團隊成員驟眼看，雖比特朗普的溫和，但細心留意的話，當中部分人對意識形態的強調也許不比特朗普陣營弱，而拜登左翼陣營對美國價值觀的追求和堅持，說不定會為中美關係帶來額外挑戰。

★ 拜登外交政策團隊主要成員 ★

蘇珊賴斯 Susan Rice

拜登國務卿人選？ 年齡 55 曾任奧巴馬政府旗下 • 國家安全顧問

• 美國駐聯合國代表 • 曾被是為拜登競選搭擋熱門人選

• 2012年接替希拉莉出任國務卿人選之一 • 是為「自由鷹派」（liberal hawk）

• 支持以干預主義外交政策宣揚人權

• 是美國介入利比亞、敘利亞內戰推手

美國大選結果不明朗 中國是得還是失

【拜登親中？】對中國態度 恐如中美關係急轉直下

布林肯 Antony Blinken

拜登國安顧問人選？ 年齡 58 曾任奧巴馬政府旗下 • 副國務卿

• 副國安顧問 • 拜登競選團隊一大活躍成員

• 曾是拜登麾下副總統國安顧問 • 認為「中美脫鉤」並不現實，對美國弊大於利

• 主張修補與盟國關係以應對中國，並制訂國際科技標準

美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠

孔斯 Chris Coons

被視為有機會問鼎國務卿 年齡 57 現任 • 特拉華州聯邦參議員

• 參議院外交委員會成員 • 拜登出任副總統前參議員席位接班人

• 被視為拜登與參議院共和黨人的橋樑 • 認為美國需要以自身良好行為，作為與中國模式競爭的本錢

• 主張就氣候變化等全球議題與中國合作

墨菲 Chris Murphy

被視為有機會問鼎國務卿 年齡 47 現任 • 康涅狄格州聯邦參議員

• 參議院外交委員會成員 • 立場貼近民主黨左翼

• 是自由派嘗試對拜登施加影響力的寵兒 • 就多項全球議題與特朗普立場相悖

• 認為美國需要與亞洲國家制訂貿易協議，抗衡中國經濟影響力

鮑爾 Samantha Power

被視為有機會問鼎國務卿 年齡 50 曾任奧巴馬政府旗下 • 美國駐聯合國代表

• 國家安全委員會成員 • 與蘇珊賴斯同屬「自由鷹派」，支持以干預主義外交政策 • 今年來活躍就人權等各項議題批評中國

• 主張就新冠肺炎疫情向中國「問責」，態度與特朗普相似

特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

胡錫進：指望大選結果有利中國 很沒出息

特朗普拜登遏中國手段有別 有辣有唔辣

★ 特朗普外交政策團隊主要成員 ★

蓬佩奧 Mike Pompeo

國務卿、原中情局局長 年齡 56 • 原共和黨保守派眾議員

• 主張廢除伊朗核協議而獲特朗普信任，進入華府 • 極力推行遏制中國政策

• 有意分化中國民眾與中國共產黨

• 欲籌組「亞洲北約」圍堵中國

• 要求各國禁用中國電訊網絡設備

【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低

奧布萊恩 Robert O'brien

國家安全顧問 年齡 54 • 曾任美國總統人質事務特使

• 成功爭取北韓及土耳其釋放美國公民，獲特朗普信任 • 就意識形態、南海等問題對華強硬

• 近日多次談及台灣與兩岸關係，主張台灣軍事上成為「刺蝟」拒統

萊特希澤 Robert Lighthizer

美國貿易代表 年齡 73 • 律師出身，專門代表美國鋼鐵等行業發起訴訟，抵制進口產品

• 中美貿易協議主要締造者 • 貿易保護主義者，批評中國貿易政策

• 但對特朗普政府其他範疇對中國張硬措施有所保留，擔心危及中美貿易協議

管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰

不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？

中美芯片戰沒有最醜只有更醜 不因美國大選改變

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責任編輯：連兆鋒