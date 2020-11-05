【拜登親中？】拜登外交團隊 鷹派程度或不輸特朗普

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【拜登親中？】壓中國手段不同特朗普 對華有辣有唔辣
美國大選2020初步結果呼之欲出，拜登取得270張選舉人票當選在望。縱特朗普陣營勢提出法律挑戰，拜登最終仍有較大可能入主白宮。對中國強硬是美國兩黨共識下，拜登遏制中國，目標與特朗普可謂差相無幾，只是手法預料不盡相同。拜登外交政策團隊成員驟眼看，雖比特朗普的溫和，但細心留意的話，當中部分人對意識形態的強調也許不比特朗普陣營弱，而拜登左翼陣營對美國價值觀的追求和堅持，說不定會為中美關係帶來額外挑戰。
★ 拜登外交政策團隊主要成員 ★
|拜登國務卿人選？
|年齡
|55
|曾任奧巴馬政府旗下
|• 國家安全顧問
• 美國駐聯合國代表
|• 曾被是為拜登競選搭擋熱門人選
• 2012年接替希拉莉出任國務卿人選之一
|• 是為「自由鷹派」（liberal hawk）
• 支持以干預主義外交政策宣揚人權
• 是美國介入利比亞、敘利亞內戰推手
布林肯 Antony Blinken
|拜登國安顧問人選？
|年齡
|58
|曾任奧巴馬政府旗下
|• 副國務卿
• 副國安顧問
|• 拜登競選團隊一大活躍成員
• 曾是拜登麾下副總統國安顧問
|• 認為「中美脫鉤」並不現實，對美國弊大於利
• 主張修補與盟國關係以應對中國，並制訂國際科技標準
孔斯 Chris Coons
|被視為有機會問鼎國務卿
|年齡
|57
|現任
|• 特拉華州聯邦參議員
• 參議院外交委員會成員
|• 拜登出任副總統前參議員席位接班人
• 被視為拜登與參議院共和黨人的橋樑
|• 認為美國需要以自身良好行為，作為與中國模式競爭的本錢
• 主張就氣候變化等全球議題與中國合作
墨菲 Chris Murphy
|被視為有機會問鼎國務卿
|年齡
|47
|現任
|• 康涅狄格州聯邦參議員
• 參議院外交委員會成員
|• 立場貼近民主黨左翼
• 是自由派嘗試對拜登施加影響力的寵兒
|• 就多項全球議題與特朗普立場相悖
• 認為美國需要與亞洲國家制訂貿易協議，抗衡中國經濟影響力
鮑爾 Samantha Power
|被視為有機會問鼎國務卿
|年齡
|50
|曾任奧巴馬政府旗下
|• 美國駐聯合國代表
• 國家安全委員會成員
|• 與蘇珊賴斯同屬「自由鷹派」，支持以干預主義外交政策
|• 今年來活躍就人權等各項議題批評中國
• 主張就新冠肺炎疫情向中國「問責」，態度與特朗普相似
★ 特朗普外交政策團隊主要成員 ★
蓬佩奧 Mike Pompeo
|國務卿、原中情局局長
|年齡
|56
|• 原共和黨保守派眾議員
• 主張廢除伊朗核協議而獲特朗普信任，進入華府
|• 極力推行遏制中國政策
• 有意分化中國民眾與中國共產黨
• 欲籌組「亞洲北約」圍堵中國
• 要求各國禁用中國電訊網絡設備
|國家安全顧問
|年齡
|54
|• 曾任美國總統人質事務特使
• 成功爭取北韓及土耳其釋放美國公民，獲特朗普信任
|• 就意識形態、南海等問題對華強硬
• 近日多次談及台灣與兩岸關係，主張台灣軍事上成為「刺蝟」拒統
|美國貿易代表
|年齡
|73
|• 律師出身，專門代表美國鋼鐵等行業發起訴訟，抵制進口產品
• 中美貿易協議主要締造者
|• 貿易保護主義者，批評中國貿易政策
• 但對特朗普政府其他範疇對中國張硬措施有所保留，擔心危及中美貿易協議
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責任編輯：連兆鋒