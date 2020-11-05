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【美國大選】拜登外交也有大鷹派 中美考驗隨時更大

國情動向 09:56 2020/11/05

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【美國大選結果】拜登外交團隊也有大鷹派 中美關係考驗隨時更大

美國大選2020初步結果呼之欲出，拜登取得270張選舉人票當選在望。縱特朗普陣營勢提出法律挑戰，拜登最終仍有較大可能入主白宮。對中國強硬是美國兩黨共識下，拜登遏制中國，目標與特朗普可謂差相無幾，只是手法預料不盡相同。拜登外交政策團隊成員驟眼看，雖比特朗普的溫和，但細心留意的話，當中部分人對意識形態的強調也許不比特朗普陣營弱，而拜登左翼陣營對美國價值觀的追求和堅持，說不定會為中美關係帶來額外挑戰。

★ 拜登外交政策團隊主要成員 ★

  • 蘇珊賴斯 Susan Rice

拜登國務卿人選？
年齡 55
曾任奧巴馬政府旗下 • 國家安全顧問
• 美國駐聯合國代表
• 曾被是為拜登競選搭擋熱門人選
• 2012年接替希拉莉出任國務卿人選之一
• 是為「自由鷹派」（liberal hawk）
• 支持以干預主義外交政策宣揚人權
• 是美國介入利比亞、敘利亞內戰推手

【美國大選2020】結果不明朗 中國是得還是失 

  • 布林肯 Antony Blinken

拜登國安顧問人選？
年齡 58
曾任奧巴馬政府旗下 • 副國務卿
• 副國安顧問
• 拜登競選團隊一大活躍成員
• 曾是拜登麾下副總統國安顧問
• 認為「中美脫鉤」並不現實，對美國弊大於利
• 主張修補與盟國關係以應對中國，並制訂國際科技標準

美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠 

  • 孔斯 Chris Coons

被視為有機會問鼎國務卿
年齡 57
現任 • 特拉華州聯邦參議員
• 參議院外交委員會成員
• 拜登出任副總統前參議員席位接班人
• 被視為拜登與參議院共和黨人的橋樑
• 認為美國需要以自身良好行為，作為與中國模式競爭的本錢
• 主張就氣候變化等全球議題與中國合作

  • 墨菲 Chris Murphy

被視為有機會問鼎國務卿
年齡 47
現任 • 康涅狄格州聯邦參議員
• 參議院外交委員會成員
• 立場貼近民主黨左翼
• 是自由派嘗試對拜登施加影響力的寵兒
• 就多項全球議題與特朗普立場相悖
• 認為美國需要與亞洲國家制訂貿易協議，抗衡中國經濟影響力

  • 鮑爾 Samantha Power

被視為有機會問鼎國務卿
年齡 50
曾任奧巴馬政府旗下 • 美國駐聯合國代表
• 國家安全委員會成員
• 與蘇珊賴斯同屬「自由鷹派」，支持以干預主義外交政策
• 今年來活躍就人權等各項議題批評中國
• 主張就新冠肺炎疫情向中國「問責」，態度與特朗普相似

特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

胡錫進：指望大選結果有利中國 很沒出息

特朗普拜登遏中國手段有別 有辣有唔辣

★ 特朗普外交政策團隊主要成員 ★

  • 蓬佩奧 Mike Pompeo

國務卿、原中情局局長
年齡 56
• 原共和黨保守派眾議員
• 主張廢除伊朗核協議而獲特朗普信任，進入華府
• 極力推行遏制中國政策
• 有意分化中國民眾與中國共產黨
• 欲籌組「亞洲北約」圍堵中國
• 要求各國禁用中國電訊網絡設備

 【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低

  • 奧布萊恩 Robert O'brien

國家安全顧問
年齡 54
• 曾任美國總統人質事務特使
• 成功爭取北韓及土耳其釋放美國公民，獲特朗普信任
• 就意識形態、南海等問題對華強硬
• 近日多次談及台灣與兩岸關係，主張台灣軍事上成為「刺蝟」拒統
  • 萊特希澤 Robert Lighthizer

美國貿易代表
年齡 73
• 律師出身，專門代表美國鋼鐵等行業發起訴訟，抵制進口產品
• 中美貿易協議主要締造者
• 貿易保護主義者，批評中國貿易政策
• 但對特朗普政府其他範疇對中國張硬措施有所保留，擔心危及中美貿易協議

管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰

不管誰贏 中美關係皆有機會「重設」？

中美芯片戰沒有最醜只有更醜 不因美國大選改變

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責任編輯：連兆鋒

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