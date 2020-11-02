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華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」

國情動向 11:46 2020/11/02

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受中美科技戰、美國封殺圍堵影響，中國電訊設備巨頭華為積極謀求生存。華為創辦人任正非表示，2021-2022年是華為求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，要集中優勢兵力打贏「殲滅戰」，將額外增加數十億美元的攻關經費投入，並吸收國內外人才，至少招聘8000名應屆生。

華為心聲社區日前刊出任正非在10月27日研發應屆生招聘座談會講話，他提到，未來兩年在公司聚焦的業務領域，作戰需強大隊伍，要有足夠水平兵力，才能集中優勢兵力打贏「殲滅戰」。要敢於吸收國內、外人才，不拘一格降人才，「我們有足夠的錢，足夠大的空間，容納天下英才，發揮他們的創造才華」。

額外增數十億攻關經費 至少聘8千應屆生

他強調，無論是求生存，還是謀發展，人才最關鍵。2021-2022年是華為重要的戰略攻關年，戰略重心要壓到前端，不僅保持正常的研發預算，還會額外增加數十億美元的攻關經費投入。從戰略格局來看，華為要有一股「新流」進來，明年的應屆生招聘人數至少擴大到8000人，但一定是優秀的人。

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其中，在華為聚焦的領域上，任正非表示，只要看到國內、國外有合適的人才，先吸引進來，不受編制的限制。並要重視人才來源途經，多與業界大拿（方言，意即權威人士）、優秀學校校長、世界大賽主席等溝通交流，擴大優秀人才的挖掘來源。誰發現優秀人才就推薦，讓他們更早地進入作戰序列，讓技術合作與人才合作循環起來。

他又稱，華為關注海外博士和軟件人才引進，要做好留學生入職，外籍學生可加入國內或海外研究所，特別要關注東歐學生。可以引外籍博士到中國做博士後。而有些在國外沒有技術突破、非頂尖人士，但對所屬領域有著很深的理解力，也是華為需要的人才，可以拿著「手術刀」來參加「殺豬」的戰鬥。

至於如何識別出真正的人才，任正非認為面試至關重要，要重視面試官的選拔和面試過程，通過三年時間把面試達到先進水平。

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責任編輯：林佩怡

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