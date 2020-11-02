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快手發展9年改變内地人生活 男女老幼齊分享

經濟脈搏 12:12 2020/11/02

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《新京報》引述消息指，內地短片分享平台快手，最快下星期申請在港上市。事實上，快手近年不斷改變内地人的生活，人們不再像過去單一地獲取信息，而可藉助互聯網隨時分享自己的所見所思。從中心化到去中心化，在這個時代似乎每人都能成為鏈接整張信息網絡的一個點。

在快手2011年3月剛剛成立的時候，它還不是我們所熟悉的短視頻平台，而是程一笑開發的一款用於製作GIF動圖的手機應用，名叫「GIF快手」。不過，工具型產品有着明顯天花板，快手早期的投資機構晨興資本就建議快手轉型短視頻社區，創始人程一笑就採納了晨興資本的建議。

快手轉型為短視頻社區後，其標語是 「記錄世界，記錄你」，主要是以創作者的角度強調平台的「記錄」屬性。快手也據此展開一系列營銷活動，幫助品牌塑造一個積極的形象，改變用户對於快手的認知。

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值得注意，快手直播主播遍布各20至60歲以上的各個年齡層，這些主播會與用戶分享烹飪知識、進行養殖教學，也會教用戶如何美甲和護膚，同時也會在視頻中直播唱歌會跳舞為用戶帶去樂趣，當然他們也會賣一些自己的商品。

近期快手大數據研究院就發佈了 《2019快手內容報吿》 ，從中我們可看到快手的日活躍用户數在2020年初就已經突破了3億，視頻上傳量超過200億條，平台點讚量更是超過了3500億次。與此同時，過去一年在快手平台獲得收入的超過2200萬人，其中有500萬人來自貧困地區，很多人都因此脱離貧困。

此外，快手也讓分佈在中國各處用户的生活都能夠被更公平地看到，真實呈現了中國的世間百態。而在今年初的春節項目中，快手也藉助一支 《點贊可愛中國》 的短片凸顯出品牌的國民性，站在國民觀察者的視角去總結當今中國以及人民生活態度的變化，並以創作者的角度去體現他們對於挑戰迎難而上的精神。

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快手從一個動圖製作工具，轉型為短視頻社區並最終成為一個國民品牌的歷程後，便會發現快手所做的並不僅僅是記錄生活，在這背後其實藴藏着更為豐富的價值。包括為偏遠地區賣貨，為非遺傳人提供舞台、助力更多人實現夢想等等。

與此同時，快手的用户也從鄉村拓展到了一二線城市，似乎每個人都能夠在快手找到屬於自己的一席之地。但這兩者之間的文化本就有一定的差別，如何實現共存，如何同時滿足他們的需求也是快手一直需要考慮的問題。另外，包括快手在內的短視頻平台也面臨着用户過度沉迷、內容低俗化等問題，甚至此前抖音和快手都被相關部門約談要求整改，這對於平台內容的審核有一定的挑戰。

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責任編輯：游昊雲

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