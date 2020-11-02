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iPhone 12銷情佳 富士康派獎金氹離職員工回巢

經濟脈搏 12:12 2020/11/02

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富士康人手不足，向離職員工招手

蘋果iPhone 12在內地網上的評價兩極，不附帶充電器、機身顏色過於「廉價」，也令它收到大量負評，銷情卻沒有受太多影響。作為iPhone最大代工廠的富士康，突然推出「離職返崗」政策，向每名願意重新入職的工人派發5,000元人民幣獎金，相信是iPhone 12銷情出乎意料地好，迫使富士康要增聘人手。

開出上述條件的是富士康在河南鄭州的代工廠，除了獎金外，還有技術津貼、住宿津貼等。富士康鄭州科技園位於航空港區，擁有全球最大的iPhone生產線，廠房面積達140萬平方米。富士康在今年4月經濟最低迷時曾傳出裁員，但隨著疫情緩和及收到蘋果新機訂單，產能已經回復。據報富士康已獲2021年首季度新iPhone 12系列的大部分訂單，更是6.7英寸iPhone 12 Pro Max的唯一供應商，估計將處理超過70%的6.1英寸12和iPhone 12 Pro訂單。

【中美科技戰】美國5G落後中國太多  能藉iPhone 12解圍？

iPhone 12藍「醜」上熱搜　被稱似拖鞋恐爆退貨潮（組圖）

iPhone 12在內地的銷情近期屢傳捷報，上月16日開放預購，多個型號即被搶購一空。昨日（1日）提前開售的天貓「雙11」，iPhone的下單數量超過500萬，助蘋果成為該平台上，其中一個銷量率先破億的牌子。有消息指，iPhone 12在第4季出現追單，並獲多間證券行調預期銷量，廣發證券估計iPhone 12全系列今年出貨量達8,000萬部，大和資本從7,400萬部調高至7,800萬部，高於此前市場預期的7,200萬部。

iPhone 12內地跌破發行價 業內不看好未來銷量

iPhone 12 Pro出貨有得炒？ 內地黃牛最高加價3000人仔

責任編輯：陳建錫

疫情 裁員 經濟 人民幣 富士康 天貓 iPhone iPhone 12

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