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【十四五】中央撐你發展創科 香港也須根除一個劣勢

經濟脈搏 12:49 2020/11/02

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【十四五】中央撐你發展創科 香港也須根除一個劣勢

中共十九屆五中全會上周四閉幕，通過對十四五（2021-2025）規劃的意見。中共中央翌日召開記者會時，表態在未來5年的社會經濟藍圖中，支持香港建設國際創新科技中心。香港發展創科的聲音延綿20年，但成果卻被指欠佳；路透社引述專家指，香港劣勢不在於地價貴，而是公共政策路線。

中共中央上周五（30）舉行新聞發布會，闡述中共十九屆五中全會精神。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀答問時表示，展望今後5年，中央將進一步支持香港鞏固提升競爭優勢，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台。

他又指出，支持高質量建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展的政策措施，支持港澳同世界各國各地區交流合作。

學者：香港如培育單一企業會引批評

值得注意是，中央提到支持香港建設的創科中心，早在20年前、即前特首董建華時代已視之為香港出路，但晃眼20年過去，香港科技產業發展仍被被指成果未如理想，深圳在這一領域已遠遠拋離香港。

香港創科產業的滯後，被指與香港公共政策固有思路有關。路透社引述香港中文大學經濟學系副教授莊太量說，「香港多年來的創科發展只停留於應用或培育的階段，反觀其他地方的科技產業，都有大公司落戶，如深圳有華爲和騰訊（0700），美國就有Facebook和Google」。

莊太量：公共政策影響了發展

他表示，內地的政策是寧願培育一家大的企業，但香港則難以有相同政策，因這可能惹來政府政策不公平的批評。「香港已去到一個境地，就是公共政策影響了我們的發展」，莊太量說。

事實上，香港現時有兩個規模較大的科技園區，分別是位於港島南區的數碼港以及新界白石角的科學園，前者有超過1,500間初創企業和科技公司，後者有近900家科技企業，但這些企業的知名度，都遠不及園區附近的地產項目觸目。

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對於過去有評論指，香港地價昂貴窒礙了香港創新利技發展，戴德梁行大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻對此予以否定。

陶汝鴻指出，「雖然香港的樓價高、租金貴，但這不會阻礙香港的發展」，箇中原因是，「租金貴是『果』，是因爲香港過去經濟繁榮、增長快，因此市場需求大才導致租金上升」。

不過整理路透社的評論，香港如要追趕發展創科產業，其實仍有自身優勢，其中體現於三方面。

其一：地理和基建有利設立數據中心

數據中心是促進金融服務、物流等支柱產業，乃至其他經濟行業發展的重要基礎建設，亦爲開發數碼內容、應用程式和雲端運算服務提供催化作用。

戴德梁行稍早發表的《全球數據中心市場》排名中，香港在亞太區最具吸引力的數據中心選址地中，排名僅次於新加坡、悉尼及東京，原因是稅率低、天然災害較少，同時光纖速度、市場規模、電力價格排行中游位置。地價雖較高，但不會抵銷上述優勢。

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今年7月，內地大型電信商--中移動（0941）以56億港元，投得一幅位於沙田火炭的工業用地，並擬興建數據中心，其出價相當進取，遠高於其他八家入標財團7.38億至35.95億港元的入標價。

此外，周一（2日）在港上市的中國網絡數據中心服務商--萬國數據（9698）也先後於2018年及2019年在新界購買兩幅棕地興建數據中心，共佔集團數據中心總樓面面積約2%。

投行高盛表示，隨著5G的到來，以及疫情後企業讓員工在家工作的趨勢上升，將有利數據中心的發展。

其二：商業自由水平高

路透社又分析認爲，香港最大的優勢在於其「向外」的功能，例如貨幣自由兌換、資金自由進出、以至與國際接軌的法律制度等，這些優勢都是內地城市暫時未能做到的，有利吸引創科企業落戶。

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高力國際資本市場及投資服務副常務董事胡孝直指出，香港在金融、財富管理業務方面的發展具有優勢，未來仍會繼續吸引海外公司在此落戶。「香港擁有外國投資者認可及接受的國際仲裁中心，這方面國內仍未做到；這讓投資者在發生糾紛時能有完善的法制處理」，他稱。

據香港政府統計，海外及中國內地的駐港公司數目由2017年的8,225間增加近一成至2019年的9,040間，當中包括1,541個地區總部、2,490個地區辦事處及5,009個當地辦事處。

其三：金融市場具活力

路透社指，金融市場及新股市場繼續暢旺，歷來全球集資額最高的螞蟻集團（6688）也在港滬同步上市。金融市場有利吸引創科企業來港集資，並開展業務。

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責任編輯：鄧國強

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