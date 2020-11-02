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【中國樓市】22市今年賣地收入突破500億 部份地價創新高

經濟脈搏 12:21 2020/11/02

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國內房地產企業統計，截至上月26日，全國已有22個城市的土地出讓金超過500億元（人民幣，下同），其中上海、杭州累計超過2,000億元，廣州、北京、南京等7市超過1,000億元。業內人士指，隨著房企買地積極性逐漸提高，廈門等城市的土地價，已達到甚至刷新歷史高點。

據諸葛找房數據中心監測，今年9月全國主要地級市土地成交981宗，成交規劃建築面積按年上漲0.8%，按季上漲19.4%；成交樓面價為每平方米4262元，按年上漲10.48%，按季下跌6.6%；土地出讓金為4368億元，按年上漲11.36%，按季上漲11.45%。今年前9個月，國內50大房企買地的金額高達19,226億元，按年上漲4.5%。其中，廈門市在上述統計期內，規劃建築面積按年增加了48.24%，土地出讓金增長130.16%。

內地中原地產首席分析師張大偉指出，在經濟全面復甦、資金相對寬鬆的環境下，房企買地積極性逐漸提高，多地再次出現高溢價率土地成交，特別是廈門等地再次出現歷史最高總價百億地塊，使得土地市場熱度持續提升。業內人士普遍預計，今年全國房地產市場成交量會刷新記錄。至於樓市會否迎來新的一輪的上漲行情，張大偉指目前還不好判斷，要看未來政策的動向。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則表示，國家統計局統計的前9個月全國土地出讓均價按年上漲17.2%，漲幅有所擴大，所以各地後續需要積極穩地價，防範地價泡沫擴大，傳導到房產銷售市場。

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責任編輯：陳建錫

 

賣地 經濟 國家統計局 地產 杭州 廈門 南京 廣州 中國 北京

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