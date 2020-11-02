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中澳緊張升級 澳洲龍蝦在中國通關延誤 出口商暫停發貨

國情動向 12:28 2020/11/02

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在中澳緊張關係持續升級下，澳洲龍蝦捲入中澳貿易衝突。澳洲龍蝦據報在遭遇中國海關清查，通關延誤，出口商擔心龍蝦因此死亡，多數已停止向中國發運龍蝦。

綜合澳洲傳媒及外電報道，數噸澳洲活龍蝦上周末在中國機場等待清關時遭檢查。澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）表示，澳洲對上周五（10月30日）開始的額外檢查「嚴重關切」。據他稱，中國對50%到100%澳洲出口的岩石龍蝦（rock lobster）進行檢查，稱擔心金屬含量問題。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）稱，正在尋求中方解釋，但警告說如果中國歧視澳洲產品，可能違反國際貿易法。他在周一（11月2日）的聲明稱，所有進口商都應遵守同等標準，不應有歧視性的篩查做法。

【中澳緊張】中國棉紡廠傳被要求停購澳洲棉花 否則交4成關稅

【中澳緊張】中國煞停進口煤炭報復？澳洲政府這樣回應

海鮮貿易顧問組織周日（11月1日）表示，多數澳洲出口商已停止向中國發運龍蝦，因為中國海關增加進口檢查帶來延遲通關風險。

政府數據顯示，在2018/19年，澳洲龍蝦出口額共7.52億澳元（折合約40.87億港元），其中約94%銷往中國。

中澳因新冠肺炎疫情源頭、外交問題等而緊張加劇，今年以來澳洲煤炭、棉花、大麥、小麥、牛肉等商品在出口中國時都遭遇阻礙。

環球時報：中國禁止澳洲兩名「反華學者」入境

澳洲媒體最後兩名駐華記者撤離 京：對其調查詢問屬正常執法

澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價

責任編輯：林佩怡

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