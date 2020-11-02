【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低

▲ 【美國大選2020 中美角力】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低

美國大選2020本周二（3日）投票，大選結果對美國政策影響令人關注。美國總統特朗普據報準備，假如成功連任，會大規模重組內閣班子。其中，國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯、美國貿易代表萊特希澤、財長姆欽、防長埃斯珀等人，對中國態度不盡相同，他們的去留成為未來觀察中美關係走向的因素。

美國時政網站Politico引述消息人士報道，特朗普正與助手謀劃，在成功連任後更換華府領導班子，而主要「開刀」對象，會是曾就疫情與他唱過反調的衛生系統官員，以及拒絕按他意願向政治對手發起調查，或其他得罪過他的官員。

根據文章，特朗普對以下主要涉及處理中美關係官員，料有這樣安排：

留任：國務卿蓬佩奧 Mike Pompeo、財政部長姆欽 Steven Mnuchin

蓬佩奧無疑是現屆美國政府內，公開對中國最強硬的官員；反觀姆欽則是華爾街高層出身，傾向以商業角度看中美關係，對中國立場相對溫和。

文章稱，蓬佩奧與姆欽兩人都與特朗普有相當個人關係，兩人留任能在白宮人事極其動盪間，給予華府政策延續性。

換人：商務部長羅斯 Wilbur Ross

美國商務部過去兩年在羅斯領導下，對華為、中芯國際等中國科企大力出手圍堵。但文章表示，特朗普與羅斯從來不太合拍，商務部長一職料會換人。

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可能被炒：國防部長埃斯珀 Mark Esper

中美關係陷入數十年低谷，兩國多條溝通渠道基本上中斷，惟中美兩軍近期卻舉行了多次溝通，埃斯珀也曾與中國防長魏鳳和通話，同意需要避免擦槍走火，令局勢失控。中美兩軍可謂罕有地成為中美關係穩定劑。

但據悉，特朗普並不滿意埃斯珀整頓美軍體系內官僚力度不夠，對他感到失望。埃斯珀是為潛在被特朗普更換的官員。

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去留未明：美國貿易代表萊特希澤 Robert Lighthizer

萊特希澤是中美貿易戰美方統帥之一，向來主張對中國強硬，並認為需要進一步就智識產權、技術轉讓等中美貿易美方核心議題採取措施。

不過，中美貿易戰第一階段協議年初簽署以來，中美就其他各種議題陷入全方位鬥爭，萊特希澤反而有所保留，擔心威脅中美貿易協議。

未有提及：白宮貿易顧問納瓦羅 Peter Navarro

納瓦羅是最早加入特朗普政府的一批顧問，是特朗普首任期早段「仇華派」的代表人物，但隨住佩蓬奧等人近兩年冒起，納瓦羅角色早已淡化。

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另外，根據文章，特朗普對華府其他主要官員料有這樣安排：

司法系統 留任 司法部長

巴爾 Bill Barr 國安系統 可能被炒 聯邦調查局（FBI）局長

克里斯托弗雷 Christopher Wray 可能被炒 中央情報局（CIA）局長

哈斯佩爾 Gina Haspel 衛生系統 換人 衛生部長

阿扎 Alex Azar 換人 疾控中心（CDC）主任

雷德菲爾德 Robert Redfield 換人 國家衛生院（NIH）院長

科林斯 Francis Collins 未有提及 國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長

福奇 Anthony Fauci 教育系統 換人 教育部長

德沃斯 Betsy DeVos

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責任編輯：連兆鋒