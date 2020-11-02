【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低

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中澳緊張升級 澳洲龍蝦在中國通關延誤 出口商暫停發貨
美國大選2020本周二（3日）投票，大選結果對美國政策影響令人關注。美國總統特朗普據報準備，假如成功連任，會大規模重組內閣班子。其中，國務卿蓬佩奧、商務部長羅斯、美國貿易代表萊特希澤、財長姆欽、防長埃斯珀等人，對中國態度不盡相同，他們的去留成為未來觀察中美關係走向的因素。
美國時政網站Politico引述消息人士報道，特朗普正與助手謀劃，在成功連任後更換華府領導班子，而主要「開刀」對象，會是曾就疫情與他唱過反調的衛生系統官員，以及拒絕按他意願向政治對手發起調查，或其他得罪過他的官員。
根據文章，特朗普對以下主要涉及處理中美關係官員，料有這樣安排：
蓬佩奧無疑是現屆美國政府內，公開對中國最強硬的官員；反觀姆欽則是華爾街高層出身，傾向以商業角度看中美關係，對中國立場相對溫和。
文章稱，蓬佩奧與姆欽兩人都與特朗普有相當個人關係，兩人留任能在白宮人事極其動盪間，給予華府政策延續性。
美國商務部過去兩年在羅斯領導下，對華為、中芯國際等中國科企大力出手圍堵。但文章表示，特朗普與羅斯從來不太合拍，商務部長一職料會換人。
中美關係陷入數十年低谷，兩國多條溝通渠道基本上中斷，惟中美兩軍近期卻舉行了多次溝通，埃斯珀也曾與中國防長魏鳳和通話，同意需要避免擦槍走火，令局勢失控。中美兩軍可謂罕有地成為中美關係穩定劑。
但據悉，特朗普並不滿意埃斯珀整頓美軍體系內官僚力度不夠，對他感到失望。埃斯珀是為潛在被特朗普更換的官員。
萊特希澤是中美貿易戰美方統帥之一，向來主張對中國強硬，並認為需要進一步就智識產權、技術轉讓等中美貿易美方核心議題採取措施。
不過，中美貿易戰第一階段協議年初簽署以來，中美就其他各種議題陷入全方位鬥爭，萊特希澤反而有所保留，擔心威脅中美貿易協議。
納瓦羅是最早加入特朗普政府的一批顧問，是特朗普首任期早段「仇華派」的代表人物，但隨住佩蓬奧等人近兩年冒起，納瓦羅角色早已淡化。
另外，根據文章，特朗普對華府其他主要官員料有這樣安排：
|司法系統
|留任
|司法部長
巴爾 Bill Barr
|國安系統
|可能被炒
|聯邦調查局（FBI）局長
克里斯托弗雷 Christopher Wray
|可能被炒
|中央情報局（CIA）局長
哈斯佩爾 Gina Haspel
|衛生系統
|換人
|衛生部長
阿扎 Alex Azar
|換人
|疾控中心（CDC）主任
雷德菲爾德 Robert Redfield
|換人
|國家衛生院（NIH）院長
科林斯 Francis Collins
|未有提及
|國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長
福奇 Anthony Fauci
|教育系統
|換人
|教育部長
德沃斯 Betsy DeVos
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責任編輯：連兆鋒