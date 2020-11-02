  • 28°C
香港時間 : 20201102日 (一) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國擬推全國家庭應急物資儲備建議清單 引發猜想

國情動向 13:32 2020/11/02

分享：

國家發改委等14部門早前發布《近期擴內需促消費的工作方案》，19項措施當中包括「在秋冬季推出全國家庭應急物資儲備建議清單」，引發輿論關注。有猜測這是為疫情可能反彈引致封城做準備，也有人認為是為備戰鋪墊。

上述方案提出，參照北京等地推出省級家用應急物資儲備清單的經驗，制定全國基礎版家庭應急物資儲備建議清單，鼓勵各地因地制宜加速制定擴充版清單，引導城市家庭儲備家庭急救箱等醫療物資。此項由衛健委、應急部及發改委等分工負責。

截至目前，北京、山東濟南、浙江寧波、廣東深圳、海南海口等地均已公布相關物資清單。各地清單大多包括乾糧、急救包、電筒、礦泉水等物資和財物。

其中，北京早前發布的2020年最新版家庭應急物資清單，分為基礎版和擴充版，前者包括應急物品、應急工具和常用應急藥具3大類10種類別的物資；後者包括應急食品、個人防護用品、逃生工具、醫療急救用品和藥品、相關信息資料6大類、60種物資。

當中包括水、壓縮餅乾、逃生繩、救生衣、收音機、反光衣、多功能小刀、呼吸面罩等。重要文件資料方面，包括現金、銀行卡、身份證、緊急聯絡表等。

一文回顧內地疫情高峰時 三大封城模式

中國首提建軍百年目標備戰 五中全會公報14關鍵詞

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 中華人民共和國國家發展和改革委員會 北京 中國 乾糧

上一篇文章

【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道

下一篇文章

華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【孟晚舟案】加拿大法官這樣裁定 華為形容為「重大勝利」
【孟晚舟案】加拿大法官這樣裁定 華為形容為「重大勝利」
【芯片產業】中國日增200芯企？這個省最瘋狂 業界警示騙經費
【芯片產業】中國日增200芯企？這個省最瘋狂 業界警示騙經費
【中美角力】蓬佩奧突訪越南 胡錫進拜託越南同志「好好教育他」
【中美角力】蓬佩奧突訪越南 胡錫進拜託越南同志「好好教育他」
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
【五中全會】舉國之力推兩大戰略　抗中美驚濤駭浪
【五中全會】舉國之力推兩大戰略　抗中美驚濤駭浪
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」