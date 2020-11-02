中國擬推全國家庭應急物資儲備建議清單 引發猜想

國家發改委等14部門早前發布《近期擴內需促消費的工作方案》，19項措施當中包括「在秋冬季推出全國家庭應急物資儲備建議清單」，引發輿論關注。有猜測這是為疫情可能反彈引致封城做準備，也有人認為是為備戰鋪墊。

上述方案提出，參照北京等地推出省級家用應急物資儲備清單的經驗，制定全國基礎版家庭應急物資儲備建議清單，鼓勵各地因地制宜加速制定擴充版清單，引導城市家庭儲備家庭急救箱等醫療物資。此項由衛健委、應急部及發改委等分工負責。

截至目前，北京、山東濟南、浙江寧波、廣東深圳、海南海口等地均已公布相關物資清單。各地清單大多包括乾糧、急救包、電筒、礦泉水等物資和財物。

其中，北京早前發布的2020年最新版家庭應急物資清單，分為基礎版和擴充版，前者包括應急物品、應急工具和常用應急藥具3大類10種類別的物資；後者包括應急食品、個人防護用品、逃生工具、醫療急救用品和藥品、相關信息資料6大類、60種物資。

當中包括水、壓縮餅乾、逃生繩、救生衣、收音機、反光衣、多功能小刀、呼吸面罩等。重要文件資料方面，包括現金、銀行卡、身份證、緊急聯絡表等。

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責任編輯：林佩怡

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