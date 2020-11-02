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【中國樓市】房企拼銷售目標 逾3000樓盤天貓「雙11」打折促銷

經濟脈搏 13:47 2020/11/02

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受新冠肺炎疫情衝擊，加上「金九銀十」銷情不似往年，許多房地產企業，尤其是中小房企，都未完成銷售目標。在今年「雙11」電商黃金周，單是阿里巴巴（09988）旗下電商平台天貓，就有超過100間房企加入促銷，包括近300個城市的3000多個樓盤，而廣州、武漢、石家莊等地部份樓盤甚至超過5折。

內媒報道引述房企銷售數據指，除恆大、碧桂園（02007）等大型房企的成績可圈可點外，一些中小房企業績目標完成並不理想，銷售出現嚴重分化。《中國房地產報》對TOP50房企銷售業績進行的統計顯示，30家公布業績目標的房企中，僅有7家完成率超過75%，大多數未達預期。克而瑞地產研究中心報告更指，今年前3季度有近三成房企目標完成率不足65%，佔比達到近3年來同期最高。如當代置業、綠城中國等，前3季的銷售目標僅完成了50%左右。

不少房企未能完成今年的銷售目標

【中國樓市】22市今年賣地收入突破500億 部份地價創新高

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易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出 ，相比今年8月份，9月全國70個城市商品住宅價格指數按年和按季的漲幅均收窄，說明當前正處於打折促銷的階段。從政策方面看，房住不炒仍是基本原則，今年一些城市的樓市一旦過熱，調控就會升級。從融資來看，盡管「三條紅線」的監管規則尚未全面實施，但降負債已成為高負債、高槓桿房企的重點任務，對房企整體運營造成一定壓力，通過加速去化的方式降低負債，加速回籠資金，成為其下半年的營運方針。

今年第4季度樓市的整體情況還不好判斷，但在全年業績目標的壓力下，業內人士預計，以價換量將會是房企普遍採用的招數，而讓利程度將和其銷售目標完成的情況有關係。目前來看，硝煙瀰漫勢頭更進一步，許多房企正搶攻「雙11」，從天貓旗下「天貓好房」提供的樓盤可見，碧桂園、中南置地、保利、融創（01918）、富力（02777）、陽光城等多家知名房企都加入網上促銷戰。最高可省10萬、40萬等房產促銷廣告，十分吸人眼球。

【中國樓市】樓控顯效 中國9月房價漲勢放緩 年內料續回落

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此外，京東（09618）、蘇寧等大型電商平台都轉攻樓市。上月28日，京東宣布開啟「好房京選」，由超800家線下店，開啟線上線下全流程服務；蘇寧易購則宣布將有超過100個房產品牌加入。一間廣州房企的負責人表示，對於他們來說，進駐電商平台參與「雙11」活動，既可取得曝光率，也可緩解業績壓力，加快企業的去庫存。但嚴躍進指出，目前的電商賣樓更多的是為線下引流，具體手續還是要到門市辦理，網上賣樓要成為趨勢還需打通多個環節。

【中國樓市】「銀十」長三角樓市火爆 上海杭州物業收「睇樓費」

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責任編輯：陳建錫

經濟 地產 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 武漢 廣州 中國 阿里巴巴 天貓 保利

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