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IDC：第三季平板出貨量按年增24.9% 蘋果居首 華為滑落第4

經濟脈搏 15:45 2020/11/02

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華為平板的總出貨量滑落第4

市場分析公司IDC今日（2日）發表2020年第3季度市場分析報告，全球平板電腦出貨量達4,760萬台，按年增長24.9%，蘋果以1,390部萬蟬聯冠軍；三星以940萬部出貨量排名第2；亞馬遜則以540萬部，取代華為登上第3。報告指，由於疫情原因，遠程辦公需求增加，推動了平板電腦市場的增長。

報告指，與全球手機市場數據相比，各品牌平板電腦的出貨量都呈現增長趨勢，蘋果出貨量佔總量的29.2%，收入按年增長17.4%，雖然在本季度末蘋果才發布新款iPad和多彩的IPad Air，但銷量銷量；三星則出盡了風頭，不僅在智能手機出貨量上奪回全球第一，在平板電腦出貨量上亦按年增長89.2%；三星將重點放在了二合一產品上，三星在2020年第三季度推出了全球首款5G平板電腦Galaxy Tab S7+，使其成為首批擁有5G平板電腦的供應商。

華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」

手機第3季銷量：華為按年跌23%失落榜首 小米逆勢殺入前三

亞馬遜在2020年第三季度下滑至第3位，出貨量總計540萬台。最近發布的8英寸平板電腦在第三季度中佔據了出貨量的較大份額，而10.1英寸版本隨其後。此外亞馬遜的兒童平板也保持了不錯的勢頭。兩大中國品牌表現也不錯，盡管受到美國製裁，華為在2020年第三季度依然出貨490萬台平板，按年增長32.9%，但排名則下跌至第4。聯想出貨量按年增長62.4%，主要是受低價平板市場需求的推動，而其產品亦表現出色。

【華為禁令】美國傳局部解封華為 准向非5G業務供芯片

官媒調查：八成大學生願撐國貨 換手機先考慮華為

責任編輯：陳建錫

創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 5G 智能手機 中國 美國 Samsung 華為

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