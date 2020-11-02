【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道

▲ 中美關係在美國大選前夕，滑向更壞境地。美國國務院亞太助卿史達偉（David R. Stilwell ）上周五（30日）在座談會上，聲稱中國正進「系統性霸權」。中國外交部發言人華春瑩隨後，在Twitter連發15則推文反駁。

中美關係在美國大選前夕，滑向更壞境地。美國國務院亞太助卿史達偉（David R. Stilwell ）上周五（30日）在座談會上，聲稱中國正進「系統性霸權」。中國外交部發言人華春瑩隨後，在Twitter連發15則推文反駁，更以漫威（Marvel）反派角色「魁隆（Thanos，又譯滅霸或薩諾斯）」形容美國，指稱美國才是真正霸權。

史達偉當天在史丹佛大學胡佛研究所舉辦的線上座談會發表談話，指稱中國奉行的「不干涉他國內政」和「雙贏」，實際是「系統性的掠奪和霸權」，還想「控制或至少是對公共輿論和世界各地政治決策，擁有否決權」。

美助史達偉聲稱中國推行「霸權」

他還揚言，中國共產黨能力很強、野心很大，而且敵視基本政治原則：民主、開放和個人尊嚴。

華春瑩1日晚間在Twitter連環發炮反擊史達偉的說法，先後就此發出了15條推文。

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她先是以「中國無意干涉美國內政」開頭，認為美國總是以明目張膽地抹黑、毀謗中國作為手段，隨後又指美國試圖將如血肉之親的中國人民及中國共產黨政府拆散。

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華春瑩也表示，這是相當愚昧的想法，「就如同沒有人能夠輕易地改變夥伴，美國又如何能夠輕易改變擁有5倍多的人口和歷史長20倍的大國（中國）呢？」

China has no intention to interfere in US' internal affairs. But just like one can hardly change one's own partner, how could the US daydream about changing a major country like China which has nearly 5 times the size of its population and 20 times the length of its history?

華春瑩也反批美國司法，認為美國若做為真正的法治國家，為何國民仍持續面對警察過度執法或槍枝濫用等議題？中國民營企業為何以國家安全之名被惡意抵制？她以這些例子，批評近期於美國當地發生的種種事件。

她又發多條Twitter指，「為甚麼美國司法部要基於有罪推定，而不是事實進行調查，要求94個地區的司法部門每年至少對中國提起一到兩宗訴訟」？

And why does the US Department of Justice conduct investigations based on presumption of guilt instead of facts, requiring 94 regional judicial departments to file at least one or two lawsuits against China every year?

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「如果美國真的是法治國家，為甚麼美國人民還在遭受警察執法過度、濫用槍支和大規模槍擊事件的困擾？為甚麼要以國家安全的名義惡意打壓中國民營企業」，她質疑。

華春瑩又稱，「正是因為作為長期的世界霸權及持續的政治霸凌，美國才敢以如此不道德的方式扭曲事實、編造謊言」，「沒有任何國家比美國更會擾亂、壓迫他國」，她說史達偉的抹黑已經遠遠超過國與國之間的底線。

華：攻擊他國 無人及得上美國

此外，華春瑩還以Marvel漫畫反派角色「魁隆（Thanos）」反批美國，「在史達偉提到的那些領域內，美國才是真正的Thanos，無須裝作自己是受害者」。

最後，華春瑩再次申明中國在此次新冠肺炎疫情中，除了國內有即時且有效的防疫表現，對國際之間也有所貢獻；指控反而是美國擅長攻擊中國，卻無法正視及處理新冠肺炎仍在當地擴散的窘境。

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責任編輯：鄧國強

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