【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道

中美關係在美國大選前夕,滑向更壞境地。美國國務院亞太助卿史達偉(David R. Stilwell )上周五(30日)在座談會上,聲稱中國正進「系統性霸權」。中國外交部發言人華春瑩隨後,在Twitter連發15則推文反駁,更以漫威(Marvel)反派角色「魁隆(Thanos,又譯滅霸或薩諾斯)」形容美國,指稱美國才是真正霸權。

史達偉當天在史丹佛大學胡佛研究所舉辦的線上座談會發表談話,指稱中國奉行的「不干涉他國內政」和「雙贏」,實際是「系統性的掠奪和霸權」,還想「控制或至少是對公共輿論和世界各地政治決策,擁有否決權」。

美助史達偉聲稱中國推行「霸權」

他還揚言,中國共產黨能力很強、野心很大,而且敵視基本政治原則:民主、開放和個人尊嚴。

華春瑩1日晚間在Twitter連環發炮反擊史達偉的說法,先後就此發出了15條推文。

她先是以「中國無意干涉美國內政」開頭,認為美國總是以明目張膽地抹黑、毀謗中國作為手段,隨後又指美國試圖將如血肉之親的中國人民及中國共產黨政府拆散。

華春瑩也表示,這是相當愚昧的想法,「就如同沒有人能夠輕易地改變夥伴,美國又如何能夠輕易改變擁有5倍多的人口和歷史長20倍的大國(中國)呢?」

China has no intention to interfere in US' internal affairs. But just like one can hardly change one's own partner, how could the US daydream about changing a major country like China which has nearly 5 times the size of its population and 20 times the length of its history?