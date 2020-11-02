易綱：數字人民幣測試已有逾400萬宗交易 涉逾20億人幣

人行行長易綱在一個金融科技論壇中表示，數字人民幣已完成基建，並已於4個城市試行，至今錄得超過400萬宗交易，涉及20億元人民幣。他認為，數字人民幣是現金的補充，未來一段長時間現金及數字人民幣會共同出現，又指數字人民幣現時仍屬早期，未來仍有非常複雜的監管及法律問題要處理。

他指出，數字人民幣目前可在4個試點內，逾12萬個地方透過「二維碼」或「tap and go」科技使用。他續指，疫情改變社會習慣，由過往的臉對臉活動變成非接觸式交流，而銀行亦調整業務策略，包括加強網上銀行、銀行家轉於網上見客等。人行樂見客戶可更方便享用行服務，但如果令過程變得更安全是人行要考慮的事。

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不過，易綱也補充稱，中國的數字貨幣仍在起步階段，未來仍要就透明度等複雜問題，研究法律框架，會與國際央行及監管部門討論框架以及貨幣穩定性，有信心未來數字人民幣會與人民幣共同在社會出現。

值得注意，中國電訊設備商華為上週五於上海舉行發佈會，已宣佈稍後在中國市場發售的Mate 40系列，將會成為全球首批內置支援數字人民幣硬件錢包的智能手機。Mate 40 的華為錢包支援雙離線交易，就算支付和收款雙方沒有連接互聯網都可以完成交易。

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責任編輯：游昊雲

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