  • 28°C
香港時間 : 20201102日 (一) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

​​​​​​​湖北口罩小鎮造富：工人月薪6萬 老闆搶購豪宅 但行業將洗牌

社會熱點 15:55 2020/11/02

分享：

在席捲全球的新冠肺炎疫情下，內地傳媒報道，位於湖北仙桃、號稱「無紡布之都」的彭場鎮，因生產口罩而開啟造富神話，疫情期間當地工人月入可高達6萬元（人民幣，下同），修理機械工人甚至日薪5萬元，口罩老闆更組團搶購武漢數千萬豪宅。

不過，口罩市場已供過於求，當地虧光成百上千萬元資金的「投機者」也不少，行業並勢必重新洗牌。

「賺逾1億才算賺了點錢」

騰訊新聞棱鏡報道，一場新冠肺炎疫情，紛至沓來的訂單讓彭場鎮開啟了造富神話。譽誠布製品有限公司董事長周利榮表示，她2015年入行後，曾經歷虧損，去年全年產值不到4000萬元，但到今年10月，其工廠的產值已達4億元。一年的利潤率由開初的3-5個點，提高到8-10個點。

報道指出，疫情期間彭場鎮的口罩大王，一天能賺兩輛勞斯萊斯；「賺三五千萬都不算賺到錢，賺1個億以上才算賺了點錢」的話也在當地廣傳。此外，仙桃當地銀行行長表示，今年首三季，該行人民幣存款餘額較年初新增40多億元，超過前4年新增存款的總和。據悉，與去年同期相比，仙桃市今年的新增存款超過了200億元。

財富效應攪動周邊武漢的房地產市場，據稱當地一個單價4.5萬元起的豪宅樓盤，近月都被仙桃口罩廠的老闆們買走了，「一套幾千萬元，還都是全款」。

富起來的還有工人，據推算，疫情期間一名熟練工人一個月最高可拿6萬多元，最低也有3萬多元。在國內恢復正常後，目前工人一個月工資也有2萬多元。懂修理機械的工人，疫情期間一天的工資為3-5萬元甚至更多，有人總共賺了幾百萬元。仙桃其他行業的工資水平僅2000至3000元。

有廠房囤積熔噴布蝕錢

不過，有投機人士也蝕錢。當地有廠家囤積熔噴布，後來跌價，如今口罩價格也回落，其中有廠房積壓超過1億片口罩，準備今年雙十一時候全部賣出去，但不奢望今年能回本。

由於疫情前景不明朗，當地很多工廠不再盲目擴張，而是往提檔升級的方向發展，升級技術、產品結構和管理能力。政府亦提出升級目標，具體包括建立國家級應急物資儲備基地、無紡布原料市場基地、無紡布製品加工基地、外貿轉型升級基地，以及打造國家級無紡布製品質量檢驗檢測中心、技術創新中心，初步規劃投入70億。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國口罩出口量超驚人：曾一天達10.6億個　平均每分鐘出口74萬個
2020/04/27
中國口罩出口量超驚人：曾一天達10.6億個　平均每分鐘出口74萬個
戴口罩耳痛點算好？ 網民分享超實用護耳神器
2020/05/01
戴口罩耳痛點算好？ 網民分享超實用護耳神器
【中國口罩】美國起訴中國企業 涉出售近50萬個假N95口罩
2020/06/06
【中國口罩】美國起訴中國企業 涉出售近50萬個假N95口罩
【新冠疫情】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
2020/07/14
【新冠疫情】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
疫情 銀行 雙十一 人民幣 口罩 地產 武漢 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

金馬名導張毅病逝享年69歲　愛妻楊惠姍女兒陪伴最後一刻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金馬名導張毅病逝享年69歲　愛妻楊惠姍女兒陪伴最後一刻
金馬名導張毅病逝享年69歲　愛妻楊惠姍女兒陪伴最後一刻
迎合中國胃 內地KFC推螺螄粉：氣味特殊不能堂食（有片）
迎合中國胃 內地KFC推螺螄粉：氣味特殊不能堂食（有片）
人行發現假冒數字人民幣錢包 網民：還沒見真品就有假貨了
人行發現假冒數字人民幣錢包 網民：還沒見真品就有假貨了
iPhone 12內地跌破發行價 業內不看好未來銷量
iPhone 12內地跌破發行價 業內不看好未來銷量
微博人氣女網紅直播現形 粉絲崩潰：童年照都係P圖？
微博人氣女網紅直播現形 粉絲崩潰：童年照都係P圖？
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）
上海「名媛拼單群」背後 睇吓內地「真名流」生活有幾奢華（組圖）