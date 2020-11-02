​​​​​​​湖北口罩小鎮造富：工人月薪6萬 老闆搶購豪宅 但行業將洗牌

在席捲全球的新冠肺炎疫情下，內地傳媒報道，位於湖北仙桃、號稱「無紡布之都」的彭場鎮，因生產口罩而開啟造富神話，疫情期間當地工人月入可高達6萬元（人民幣，下同），修理機械工人甚至日薪5萬元，口罩老闆更組團搶購武漢數千萬豪宅。

不過，口罩市場已供過於求，當地虧光成百上千萬元資金的「投機者」也不少，行業並勢必重新洗牌。

「賺逾1億才算賺了點錢」

騰訊新聞棱鏡報道，一場新冠肺炎疫情，紛至沓來的訂單讓彭場鎮開啟了造富神話。譽誠布製品有限公司董事長周利榮表示，她2015年入行後，曾經歷虧損，去年全年產值不到4000萬元，但到今年10月，其工廠的產值已達4億元。一年的利潤率由開初的3-5個點，提高到8-10個點。

報道指出，疫情期間彭場鎮的口罩大王，一天能賺兩輛勞斯萊斯；「賺三五千萬都不算賺到錢，賺1個億以上才算賺了點錢」的話也在當地廣傳。此外，仙桃當地銀行行長表示，今年首三季，該行人民幣存款餘額較年初新增40多億元，超過前4年新增存款的總和。據悉，與去年同期相比，仙桃市今年的新增存款超過了200億元。

財富效應攪動周邊武漢的房地產市場，據稱當地一個單價4.5萬元起的豪宅樓盤，近月都被仙桃口罩廠的老闆們買走了，「一套幾千萬元，還都是全款」。

富起來的還有工人，據推算，疫情期間一名熟練工人一個月最高可拿6萬多元，最低也有3萬多元。在國內恢復正常後，目前工人一個月工資也有2萬多元。懂修理機械的工人，疫情期間一天的工資為3-5萬元甚至更多，有人總共賺了幾百萬元。仙桃其他行業的工資水平僅2000至3000元。

有廠房囤積熔噴布蝕錢

不過，有投機人士也蝕錢。當地有廠家囤積熔噴布，後來跌價，如今口罩價格也回落，其中有廠房積壓超過1億片口罩，準備今年雙十一時候全部賣出去，但不奢望今年能回本。

由於疫情前景不明朗，當地很多工廠不再盲目擴張，而是往提檔升級的方向發展，升級技術、產品結構和管理能力。政府亦提出升級目標，具體包括建立國家級應急物資儲備基地、無紡布原料市場基地、無紡布製品加工基地、外貿轉型升級基地，以及打造國家級無紡布製品質量檢驗檢測中心、技術創新中心，初步規劃投入70億。

責任編輯：林佩怡

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