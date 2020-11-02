【金融反腐】兩高官五中後落馬 10月份逾11幹部受查

▲ 童道馳（左）及高材林（右）涉嚴重違紀違法

內地繼續嚴打金融系統貪腐，踏入11月，中央紀委國家監委連續兩日公布大案，海南省委常委、三亞市委書記童道馳，吉林省政府副書長高材林，涉嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查。兩人均是金融系統出身，童於中國證監會任職14年，而高則在中國人民銀行、吉林省金融工作辦公室任職各5年。

53歲的童道馳畢業於北京大學經濟管理系，分別擁有中國人民大學、加拿大卡爾頓大學的碩士學位，而博士就讀美國蘭德公司研究生院的政策分析專業，曾在世界銀行工作，2000年底加入中證監，成為中證監首批「海歸」，期間先後擔任證監會規劃發展委員會幹部、規劃發展委員會委員（副局級）、市公司監管部副主任、發行監管部副主任，以及國際合作部主任，至2014年4月改任商務部部長助理，兼扶貧開發領導小組成員，4年後被調到海南。

當地媒體消息，童道驰落馬前仍頻頻公開露面，上月31日即他落馬的前一天，海南省委主要官員當日出席及主持省委學習會，童道馳在座；29日，他亦以市委統戰工作領導小組組長身份，主持了領導小組全體會議；28日，他以三亞市委深改委（自貿委）主任身份，主持召開市委深改委暨自貿委會議。

56歲的高材林則是一名本土博士，在清華大學經濟管理學院取得學位後，加入人民銀行工作，擔任貨幣政策司匯率處處長、上海總部公開市場操作部副主任。他2010年調往吉林，成為省金融工作領導小組辦公室主任，其後分別在2015年、2017年升任松原市長及省政府副秘書長。

據內媒統計，上月受查的金融系統官員至少有11人，包括農業銀行榆林分行前行長高衛東，工商銀行私人銀行部前副總經理徐衛東、農業銀行白銀分行前行長劉興富、浙商銀行資本市場部副總經理鄒建旭、中信銀行濟寧分行前行長王中興、廣州金融控股集團有限公司黨董事長李舫金、陝西省榆林市地方金融工作局局長葛三喜等。

責任編輯：陳建錫