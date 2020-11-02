監管要來了？易綱稱大科企改變金融遊戲規則 私隱保護挑戰極大

中國人民銀行行長易綱周一（2日）表示，大科技公司顯著提高金融服務水平，例如移動支付和二維碼等技術的普及，已經改變遊戲規則。但他提到，商業秘密和消費者個人私隱的保護，是極大挑戰。

值得注意，人行旗下的《金融時報》周一也刊登資深學者周矍鑠的文章，談到大型互聯網企業進入金融領域的潛在風險，提出加快建立大型互企有效的監管框架，已迫在眉睫，以防範系統性風險。

人行媒體發文：監管迫在眉睫 防系統性風險

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易綱出席香港金融科技周會議時稱，疫情期間一個顯著趨勢變化，是非接觸金融更加流行。而在新的世界，大數據、人工智能等新技術為傳統商業銀行帶來壓力，也給央行帶來新的挑戰，如何在技術便利與風險中讓金融服務更安全，是個重要的命題。

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對於大科技公司對金融產業帶來的影響，易綱表示，金融科技和大科技公司提升效率，並降低成本，是金融創新的重要部分。同時，大科技公司和傳統商業銀行也有競爭，前者有更大能力直接觸及消費者和潛在客戶，風險管理能力強，比起傳統銀行擁有​​很多優勢。

他提到，大科技公司也顯著提高金融服務水平，尤其是偏遠地區服務需求改善，這是以前難以想像的，如移動支付和二維碼等技術的普及，已經改變了遊戲規則。現在傳統金融機構開始與大科技公司合作，利用它們的數據優勢開展金融服務，提供信貸給企業，提高風控水平，這是必須關注的新趨勢。

隨著金融科技的不斷發展，最讓他夜不能寐的一個問題是什麼？易綱表示，商業秘密的保護和消費者個人私隱的保護，是極大的挑戰。

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「大而不能倒」 易引發風險傳染

據《金融時報》周一刊登周矍鑠的文章指出， 近年阿里、騰訊、百度、京東等科技公司成長迅速，並不斷向金融領域滲透發展，一定程度改變中國金融服務生態，特別是在一些小額、零售行業，起到了積極助推作用，如電子支付領域。但 大型互聯網企業進入金融領域，也可能帶來市場壟斷、監管套利、信息技術可控性及穩定性、數據洩露與侵權等風險；由於大型互聯網企業 「大而不能倒」， 一旦出現風險暴露，將引發嚴重的風險傳染， 可能在極短時間內演變為系統性風險。

文章認為， 大型互聯網企業對現有金融監管框架形成嚴峻挑戰，加快建設和完善監管框架已迫在眉睫，要 加強頂層設計，嚴格市場准入，堅持金融持牌經營原則，加強消費者權益保護，加強數據管理，防止數據壟斷，同時要發展監管科技，提升風險識別、防範與處置能力，並強化宏觀審慎管理，防範系統性風險，

責任編輯：林佩怡

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