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【中美芯片戰】華為稱堅持「攻芯計」  已累投1550億衝刺造芯

經濟脈搏 16:47 2020/11/02

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【中美芯片戰】華為稱堅持「攻芯計」  已累投1550億衝刺造芯

中美科技戰白熱化，美國大選後特朗普政府就算落台，美國會否放鬆針對華為禁令、華為斷芯危機能否紓解，目前仍是未知之數。有內地媒體稱，華為高管已表明不會放棄芯片業務、意味將持續推進芯片供應自力更生計劃；而華為歷年向芯片領域累計投入的資金，累計達200億美元。

華為10月30日發表Mate 40系列手機，Mate 40搭載採用5納米製程的麒麟9000處理器，性能號稱目前Android最強。但由於美國對華為祭出制裁令，9月15日後台積電已不能代工生產麒麟9000，令這個系列的手機恐有絕版危機。

【華為禁令】美國傳局部解封華為 准向非5G業務供芯片

【華為5G】華為抗美秘密武器曝光  天罡芯片能撐到明年底

值得注意是，華為多年來一直投資芯片領域，爭取實現芯片供給自力更生。內地媒體AI財經社報道，華為高階主管透露，華為向芯片業務投入的資金已達200億美元、折合約1550億港元。

合作夥伴：對華為自主生產芯片有信心

報道指出，在Mate 40發表會現場，一名華為合作夥伴表示，前幾天剛參加華為合作夥伴會議，華為一名主管強調該公司已累計投資200億美元用於芯片等領域。華為不打算放棄芯片，包括投資芯片生產線。

這名合作夥伴說，「我對華為有信心，這（自主生產芯片）就是個時間問題」。

中美芯片戰沒有最醜陋只有更醜陋 不因美國大選改變

【芯片產業】抓魚的都賣芯片？工信部這樣回應芯企爛尾

外媒日前則報道指，華為正在規劃於上海成立一間不使用美國技術的全新晶片廠，藉此在美國禁令下突圍，確保華為自身的電信基礎設施供應鏈不會斷鏈。

報道稱，該製造廠預計將從製造低端的45納米芯片開始。華為的目標是在2021年底之前為 「物聯網」設備製造28納米芯片，並在2022年底之前為5G電信設備生產20納米芯片。

責任編輯：鄧國強

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