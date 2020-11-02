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【科技戰】中央訂2025年目標　新能源車佔新車銷售20%

經濟脈搏 17:15 2020/11/02

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【科技戰】中央訂2025年目標　新能源車佔新車銷售20%

國務院辦公廳發布關於印發新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）的通知，其中訂出目標，內地到2025年，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量約20%。

根據此前機構統計，截至去年，內地新能源汽車新車銷售，佔所有新車銷售比例約6%。

【中美科技戰】中國強調創新科技自強 短長期要克服兩挑戰'

【中美科技戰】任正非解說科技戰：從沒祥林嫂式和平

規劃提出，到2025年，國內新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

國內新能源車核心技術 要達國際先進水平

規劃又指，力爭經過15年的持續努力，國內新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。

純電動汽車成爲新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用，充換電服務網絡便捷高效，氫燃料供給體系建設穩步推進，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。

目前，部份國家亦訂出新能源汽車新車佔比的目標，其中，挪威最進取，擬2025年佔100%，歐盟擬2030年佔35%、日本擬2030年佔20-30%。美國加州電動化轉型較爲積極，但是到2025年也才15%，遠低於其他國家。

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【中美科技戰】美國科技戰死穴：沒中國稀土 造不出電動車

【科技戰】中美鬥到上太空  中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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