【聚焦人幣】觀望美大選人幣即期微升 料短期6.7附近寬幅波動

人民幣兌美元在岸價（CNY）收市微升，中間價則升逾180點至近一周高，交易員稱，美國大選進入倒計時，市場觀望情緒濃厚，人民幣料維持在6.7附近寬幅波動。

人民幣兌美元中間價報6.7050，較上日升182點子或0.27%，實現兩連升。

在岸人民幣兌美元高開62點報6.6940，其後最多升190點，惟尾盤升幅大幅收窄，收市微升1點子報6.7001，連升四日，且創一周新高；離岸價（CNH）現升31點，報6.6892。

交易員稱，歐美疫情持續肆虐，歐洲主要國家紛紛「鎖國」，這明顯打擊歐洲經濟，而市場對美國民主黨拜登當選的預期仍在，美元的反彈力度相對溫和；由於不確定性仍存，市場在大選結果落地前，人民幣料維持在6.7附近寬幅波動。

若特朗普連任 或引發拋售人幣

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認稱，進入美國大選的關鍵一周，將為今年甚至未來幾年的外匯走勢設定風險基調，投資者對拜登的勝利保持樂觀，這可能降低新的貿易戰風險；但若特朗普獲勝，則可能令投資者措手不及，重新引發新的貿易戰風險，引發人民幣大幅拋售。若選舉結果公佈延遲，美元面臨下行壓力，而不確定性也會給人民幣帶來調整壓力。

事實上，中國經濟穩步復甦，以及美國總統選戰民調中拜登呈現優勢，推動人民幣近期升勢強勁，監管層也開始回擊，在將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調至零後，又將人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆周期因子」淡出使用，削弱了阻止人民幣貶值的因素。

中國外匯投資研究院院長、首席經濟學家譚雅玲指出，「淡出」並不意味著會放棄這個措施，因為逆周期因子對中國市場的穩定性、靈活性、有效性是非常有幫助的。

譚雅玲預料，人民幣兌美元匯率維持6.7或將成為常態，但人民幣或將繼續圍繞雙邊波動的基本邏輯，修復性過度升值為主的技術調節是側重，迴歸至7元水平也仍有可能。

人民幣中間價逆周期因子淡出 能阻緩升值嗎？

人幣中間價逆周期因子淡出使用 料人幣加大雙向波動

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責任編輯：蒯宇澄