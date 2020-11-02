  • 26°C
香港時間 : 20201102日 (一) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20炸彈

國情動向 18:50 2020/11/02

分享：

10月31日，江西南昌瑤湖機場舉行了一場飛行大會，多款新型飛機亮相，其中翼龍10（雲影）無人機成最大亮點。央視發布的影片顯示，翼龍10可掛載多種航空炸彈，包括能放進殲20彈艙裏的FT7炸彈，以執行不同任務需要。

「翼龍10」最早於2018年的廣東珠海航展上出現，它當時叫「雲影」無人機，與「翼龍1/2」不同的是，「翼龍10」的機身更大，且採用渦噴發動機為動力，而非「翼1/2」所用的活塞式發動機，檔次和性能提高。

中國大型無人機「翼龍10」亮相 可掛載殲20炸彈

【兩岸角力】大陸國防部警告台獨勿螳臂當車 否則自取滅亡

【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？

「翼龍10」由成都飛機工業（集團）責任有限公司研製，為高空高速大型無人機，最高飛行高度14500米、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，現場圖片顯示掛載有兩個副油箱，可飛行更遠的距離。

武器系統方面，由於翼龍10的雷達與光電系統十分先進，使該無人機至少能使用7種精確導引炸彈，包括LS6100激光導引炸彈、BBM3 GPS導引炸彈、FT7防區外精確導引炸彈、YJ9E輕型反艦導彈等。

其中FT7採用鑽石彈翼結構，炸彈的整體直徑很小，可放進殲20的彈艙裏。整體來看，翼龍10的整體技術水平已經處於世界第一梯隊，並且完全有能力與美國MQ9在國際無人機高端市場一爭雌雄。

【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）

【中美角力】回應美國搞局 環時：大陸軍機或飛越台灣本島

【中美角力】美對台出售魚叉反艦導彈 可威脅大陸部份沿海城市

【中美角力】波音防務等再遭中國制裁  他們在華有何業務？

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美角力】美對台出售魚叉反艦導彈 可威脅大陸部份沿海城市
2020/10/27
【中美角力】美對台出售魚叉反艦導彈 可威脅大陸部份沿海城市
【中美角力】回應美國搞局 環時：大陸軍機或飛越台灣本島
2020/10/28
【中美角力】回應美國搞局 環時：大陸軍機或飛越台灣本島
【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
2020/10/29
【中美角力】美國趕走錢學森 成就中國造出導彈指向美（組圖）
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
2020/10/28
【中美角力】南韓對「亞洲北約」態度消極 原來擔心中國這樣做？
【兩岸角力】大陸國防部警告台獨勿螳臂當車 否則自取滅亡
2020/10/29
【兩岸角力】大陸國防部警告台獨勿螳臂當車 否則自取滅亡
軍事 軍事衝突 軍事演習 軍事科技 經濟 航空 中央軍委 機場 無人機 成都

下一篇文章

【中澳關係】中國報復澳洲　阻龍蝦進口？中方這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低
【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低
華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應
中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危
【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危