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【美國大選】內銀警示大選風險：如遇極端情況 限制外滙貴金屬交易

經濟脈搏 22:39 2020/11/02

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【美國大選】內銀警示大選風險！中行：倘遇極端情況，限制外滙貴金屬產品交易。

美國總統大選當地時間3日（北京時間4日）登場，今次選戰極為激烈，被指任何一方勝出都有引發美國政治社會動盪的風險。中國銀行及交通銀行周一發出公告，警示大選為市場帶來的風險；其中，中行預計3日至4日貴金屬、外匯市場市場風險可能加劇；如果市場波動加劇，出現流動性枯竭等極端情況，可能會在短時間內暫停、或限制貴金屬和外匯產品的交易。

中國銀行官網周一（2日）發布公告稱，預計北京時間3日至4日貴金屬、外匯市場波動性將急劇升高、流動性將顯著降低，市場風險可能加劇。

【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

【美國大選】特朗普拜登遏中國手段有別 有辣有唔辣

公告稱，美國大選期間，中國銀行會繼續為客戶提供代理與報價服務，但考慮到整個國際市場可能出現的上述變化，按照國際慣例將做出臨時調整。

交通銀行也公布應變準備

公告並稱，若出現流動性枯竭的極端情況，中國銀行可能在短時間內暫停帳戶貴金屬、雙向帳戶貴金屬、積利金、外匯寶、雙向外匯寶、個人期權部分合約的報價；如果流動性顯著降低，中國銀行可能適當下調這些金融理財產品單筆成交金額上限。

交通銀行也在公告中表示，將依據國際金融市場慣例以及交通銀行多種金融理財產品的交易規則，參照國際市場報價及市場流動性狀況，靈活採取包括限制交易在內的相關措施。

【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低

【美國大選】胡錫進：指望大選結果有利中國  很沒出息

責任編輯：鄧國強

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