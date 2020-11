▲ 【中美角力】華春瑩再發功 在Twitter這樣怒懟蓬佩奧

中美外交官再次在Twitter上交鋒。中國外交部發言人華春瑩,以模彷美國國務卿蓬佩奧的口吻,駁斥蓬佩奧在Twitter留言攻擊中國。華春瑩拿美國疫情大失控與混亂不堪的大選為依據,諷刺美國在世界眼中「並非善類」。

蓬佩奧繼續一貫作風,張口就是中國。美國國務院Twitter帳號周一(2日)突然推文,引用蓬佩奧所稱:「我不認為世界上還有很多國家不明白中國共產黨不是一股向善的力量,民主和自由才是正確的方向。」(I don't think there are many countries left in the world that don't understand the Chinese Communist Party is not a force for good and that democracy and freedom are the right direction.)

華春瑩於是同一日也在Twitter推文,以蓬佩奧所言同樣的句式,回敬蓬佩奧。華春瑩用英語寫道:

「我不認為世界上還有很多國家仍然把美國看作是一股向善的力量。全世界都在關注美國在應對大流行病和選舉中的民主和人權。」

(I don't think there are many countries in the world that still see the #US as a force for good. The world is watching US #democracy and #HumanRights in pandemic response and election.)

美國疫情持續失控,已有超過23萬人死亡;美國近期一日新增約10萬病例,比中國迄今總病例還要多。

對於美國國務院推出「中國人權網頁」,中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會上,以中國控疫成果反襯美國口口聲聲「人權」,實質自己嚴重背離人權。他直言,美方沒有資格也沒有權力以「人權教師爺」自居,更不應淪為政治病毒的製造者和虛假信息的傳播者。

汪文斌指出,中國政府堅持生命至上,採取最嚴格、最徹底的疫情防控舉措,全力護佑人的生命、人的價值、人的尊嚴,疫情防控取得重大戰略成果;中國政府奉行以人民為中心的人權理念,實現了近14億人從貧困到溫飽再到小康的歷史性跨越。

汪文斌表示,美方對上述基本事實和自身存在的嚴重侵犯人權問題視而不見;美國國內種族歧視、暴力執法、虐待囚犯等醜聞層出不窮,對他國動輒恐嚇制裁、發動戰爭,造成數十萬平民無辜傷亡、數百萬難民流離失所、數千萬民眾缺食少藥。「在人權問題上,美方要做的是反躬自省,切實改正自身存在的諸多人權問題。」

