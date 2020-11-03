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【美國大選】特朗普與拜登鬥批中國  最終輸家卻是他們

國情動向 11:16 2020/11/03

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【美國大選】特朗普與拜登鬥批中國  最終輸家卻是他們

美國總統大選投票日登場。回顧這次選戰的程，「中國議題」成為焦點之一，共和黨特朗普陣營不斷拿疫情指責中國，一再批評拜登的兒子亨特（Hunter）與中國有頻繁的業務往來，而對手民主黨的拜登陣營也「有樣學樣」。而兩方為選票批評中國，除了陪上中美關係外，終極輸家也可能包括他們－－在美國的華裔、甚是亞裔人士。

特朗普接受哥倫比亞電視台（CBS News）訪問時，不僅將中國描述為「敵人」、「競爭者」，當面對美國疫情的提問時，一律指稱中國隱瞞疫情，還稱中國搶奪美國人工作機會。而中國，已屢屢否定隱瞞疫情的說法。

特朗普事事批中國　拜登有樣學樣

特朗普也不斷將競爭對手拜登與中國牽扯在一起，揚言「投給拜登就是投給中國」，以此拉抬自己選情。

至於民主黨的拜登，則全盤否認特朗普的指控，並以《紐約時報》報道的特朗普持有中國銀行帳戶回擊。

【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

【美國大選】管他白宮主人是誰 中國決定這樣打科技戰

拜登在選戰中也每多批評中國，稱中國是美國最主要的競爭者。民主黨也利用「中國牌」，打擊共和黨蒙大拿州的對手參議員戴恩斯（ Steve Daines ），質疑他與中國的關係

《外交政策》報道，這名議員曾在美國日用品公司P&G工作13年，其中有6年時間居住在中國內地和香港，為P&G拓展亞洲業務，但他卻遭民主黨就抨擊他把美國人的就業機會都讓給中國。

美國政客與中國有業務來往　一樣捱批

為民主黨候選人籌款運用的「參院多數政治行動委員會」（Senate Majority PAC）還下廣告強力宣傳，稱「中共政府說戴恩斯參議員是（美國）國會中的『中國大使』」。

兩黨鬥批中國，不僅殃及與中國有業務來往的美國政客，美國華人或亞裔或許面對更深的傷害。

蒙大拿州立大學政治學者帕克（David Parker）告訴《外交政策》，選舉過程中，兩黨不斷妖魔化「中國」，對中間選民確實有用；但選戰打「中國牌」互相攻訐，反而會加劇對亞裔的歧視，不僅使種族歧視問題惡化，也會增加反移民情緒。

美國舊金山州立大學亞裔研究學者張華耀（Russell Jeung）直言：「這樣激烈的言語對亞裔社群是一大傷害」。

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【美國大選】胡錫進：指望大選結果有利中國  很沒出息

【美國大選與中國】拜登外交團隊 鷹派不輸特朗普？

「我想（美國人）對中國的恐懼心態一直存在，害怕亞裔佔據美國就業機會，甚至統治西方」，張華耀說。

自從特朗普稱宣稱新冠病毒為「中國病毒」（Chinese virus）後，對於亞裔不友善的事件便層出不窮。美國非盈利新聞調查組織公共誠信中心（Center for Public Integrity）報道，國際市場研究機構益普索（Ipsos）4月下旬公布的民調顯示，超過30％的美國人稱，曾「目睹」旁人將疫情大流行歸咎於亞洲人。

抹黑中國　令亞裔人士面對更嚴重歧視

甚至有嚴重的暴力事件發生。報道指出，三月份在德州就有人刺傷一個亞裔家庭；四月份，紐約市警局著手調查與疫情相關的仇恨事件，就高達11件，其中有一件是一名婦女被雨傘打中，人們一邊對她大喊「反對亞裔」。

張華耀表示，或許兩黨為了選舉，都拿「中國」當作話題和策略，但這會使亞裔美國人的生命處於危險之中。

責任編輯：鄧國強

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