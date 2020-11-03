中美釋積極訊號？蓬佩奧專機借道中國 外交部稱依法依規審批

美國國務卿蓬佩奧日前結束越南訪問後，專機被指借道中國領空飛往日本。中國外文部發言人汪文斌昨日簡短回應稱，中方依法依規審批有關外國飛機飛越中國領空事宜。

據北京大學「南海戰略態勢感知計劃」社交平台，10月30日下午蓬佩奧結束訪問越南行程，乘專機C-32A借道中國領空，飛往日本。帖文寫到，「此次飛行，大概率是經過中國批准的，在中美關係如此緊張之際，中美能有這種互動，未嘗不是一個積極信號」。

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在美國大選前，蓬佩奧上周訪問亞洲5國，期間屢次批評中國威脅。汪文斌上周表示，蓬佩奧一再對中國無端指責遭到各國冷遇，其反華表演成為自編自演的獨角戲。又稱蓬佩奧的反華言行不僅在亞洲遭到抵制，在美國國內也受到很多批評。

他強調，散佈謊言沒有市場，製造分裂不得人心，煽動對抗沒有前途。在21世紀的今天，實力再強大，搞欺騙、脅迫、霸凌那一套，最終也只會淪為孤家寡人，遭到可恥失敗。「少數美國政客的污衊抹黑蒙蔽不了世人，更阻擋不了中國堅持和平發展、實現民族復興的大勢」。

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責任編輯：林佩怡

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