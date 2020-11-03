  • 24°C
香港時間 : 20201103日 (二) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美釋積極訊號？蓬佩奧專機借道中國 外交部稱依法依規審批

國情動向 11:07 2020/11/03

分享：

美國國務卿蓬佩奧日前結束越南訪問後，專機被指借道中國領空飛往日本。中國外文部發言人汪文斌昨日簡短回應稱，中方依法依規審批有關外國飛機飛越中國領空事宜。

據北京大學「南海戰略態勢感知計劃」社交平台，10月30日下午蓬佩奧結束訪問越南行程，乘專機C-32A借道中國領空，飛往日本。帖文寫到，「此次飛行，大概率是經過中國批准的，在中美關係如此緊張之際，中美能有這種互動，未嘗不是一個積極信號」。

中美戰爭衝突一觸即發？ 《環時》引述專家這樣回應

中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應

在美國大選前，蓬佩奧上周訪問亞洲5國，期間屢次批評中國威脅。汪文斌上周表示，蓬佩奧一再對中國無端指責遭到各國冷遇，其反華表演成為自編自演的獨角戲。又稱蓬佩奧的反華言行不僅在亞洲遭到抵制，在美國國內也受到很多批評。

他強調，散佈謊言沒有市場，製造分裂不得人心，煽動對抗沒有前途。在21世紀的今天，實力再強大，搞欺騙、脅迫、霸凌那一套，最終也只會淪為孤家寡人，遭到可恥失敗。「少數美國政客的污衊抹黑蒙蔽不了世人，更阻擋不了中國堅持和平發展、實現民族復興的大勢」。

【中美角力】華春瑩再發功 在Twitter這樣怒懟蓬佩奧

【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」

【中美角力】蓬佩奧突訪越南 胡錫進拜託越南同志「好好教育他」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中美戰爭衝突一觸即發？ 《環時》引述專家這樣回應
2020/11/01
中美戰爭衝突一觸即發？ 《環時》引述專家這樣回應
中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應
2020/11/02
中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應
【中美角力】華春瑩再發功 在Twitter這樣怒懟蓬佩奧
今日
【中美角力】華春瑩再發功 在Twitter這樣怒懟蓬佩奧
【中美角力】蓬佩奧突訪越南 胡錫進拜託越南同志「好好教育他」
2020/11/01
【中美角力】蓬佩奧突訪越南 胡錫進拜託越南同志「好好教育他」
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
2020/11/02
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
政治 外交 蓬佩奧 中美關係 北京 越南 中國 日本 南中國海 美國

上一篇文章

解放軍超級無人機翼龍10亮相 能與美國死神較量（組圖，有片）

下一篇文章

【中美角力】華春瑩再發功 在Twitter這樣怒懟蓬佩奧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道
【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危
【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危
【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低
【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低