全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）

▲ 全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？

深圳特區迎來建立40周年之際，全球最大五金工具企業「史丹利百得」於上周一突宣佈關閉深圳工廠，近千名員工失業。新浪網報道，有被遣散的員工獲賠高達64萬元（人民幣，下同），而且更成為其他企業搶聘對象。

新浪網報道，來自湖南的唐宏是深圳史丹利百得的員工，他上月30日晚在朋友圈發帖，向工作了17年的公司道別。外傳史丹利百得今次遣散逾1,000人，惟唐宏卻指公司企業微信之前曾顯示員工數是830多人。

唐宏透露，有一名工作20多年的經理得到賠償64萬元。另一名在公司工作6年的員工王子強亦透露，公司遣散條件優厚：「26號上午幾乎全部簽完了，整個過程很順利，賠得那麼高，沒有誰不願意簽。」王子強自己亦取得了大約5萬的補償金，累積的年假則折現。

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唐宏指，史丹利百得將搬廠往蘇州和越南，「電動工具生產線搬到越南，越南那邊的分廠去年已建好，由於疫情耽擱了，吸塵器生產線搬到蘇州。不過大部份人還是不願意隨廠去蘇州。」

據《證券時報》報道，史丹利百得在深圳寶安區捷和工業城的租期明年就到期，由於租金加幅大，難以承受，而蘇州的地是自己的。至於被遣散的工人，第一財經報道，絕大部份工人已直接找到工作，很多人當天就在其他廠入職。

有附近電子廠職員表示，他們聘請200名由史丹利百得出來的員工。王子強指，部份中高層管理人員更是被「瘋搶」，「好多當場就跟別人坐車走了」。宣佈關閉廠房當日（26日），便有8間企業進入工業城等候簽約，隨同的還有當地的政府部門，以及律師。

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責任編輯：游昊雲

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