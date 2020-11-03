中印衝突勝負已分？印度失掉300平方公里「爭議山區」

▲ 【中印衝突】勝負已分？印度失掉300平方公里「爭議山區」

中國印度年中爆發邊境流血衝突以來，關係持續緊張，中印兩軍至今仍在對峙，準備在高原上捱住嚴寒過冬。中國印度本輪衝突烈度多年罕見之餘，走向亦見苗頭。有印度官員坦言，印度至今已失去近300平方公里「爭議山區」的控制。這大小相當於5個美國紐約曼哈頓。

彭博社引述多名印度知情官員報道，中印衝突過去6個月以來實際上重劃了戰線，印度在中印邊境西段達普桑盤地（Depsang Plains）一帶，失去了約250平方公里地域的控制，並同時在班公錯（Pangong Tso；班公湖）失去了50平方公里地域的控制權。

中印兩軍今年邊境對峙急劇升溫，6月在加勒萬河谷爆發兩國45年來首次有人死亡軍事衝突，印軍承受20死76傷，雙方都指摘對方首先越過實際控制線滋事。印軍其後也違反中印多年不使用槍械協議，向解放軍鳴槍，但未造成傷亡。

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解放軍與印度軍隊現時仍在邊境對峙，準備在海拔數千米高原山區過冬，抵受零下數十度低溫。印度前北方軍指揮官胡達中將（D.S. Hooda）稱，這是1962年中印戰爭以來，首次於冬季在邊境作延長部署。他直言，兩國現時態度都相當強硬，而持續緊張可能會導致意外後果。

對於印度失去300平方公里地域控制權的消息，彭博社稱，印度總理莫迪辦公室、外交部和國防部都沒有置評；中國外交部表則表示，不會評論「沒有明確來源、無法證實」的訊息。

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責任編輯：連兆鋒