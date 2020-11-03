【中澳緊張】澳洲前財長批中國報復「不成熟」 傳這些商品將被禁

隨著中澳關係持續緊張，更多澳洲產品在中國通關受阻、甚至被禁止進口。曾經主管澳中全面自由貿易協議事務的澳洲前財長霍克奇（Joe Hockey）批評，中國的做法是霸凌和不成熟的行為。

今年初卸任澳洲駐美大使的霍克奇，周二（3日）接受彭博電視訪問時，認為問題在於中國根本就不想談，指北京「只是一味作出過激反應以圖恃強凌弱」，但強調霸凌對澳洲不管用。

霍克奇表示，澳洲多年來一直嘗試與中國領導層及高官聯繫，但中方以各種理由迴避，並選擇在不同的時刻抨擊澳洲，「這已經不是我擔任財政部長時所認識的中國了。」他於2013-2015年擔任澳洲財長，在中國國家主席習近平2014年訪問澳洲後，2015年中澳簽署自由貿易協定。

不過，霍克奇說，不幸的是此後中國開始變得更加侵略性，並形容中國最新的行為是「不成熟的行動」，不是大國該有的行為。

澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價

中國報復澳洲 阻龍蝦進口？中方這樣回應

傳澳洲小麥、銅礦石和糖 將成中國禁令對象

中澳因新冠肺炎疫情源頭等問題，緊張關係加劇，今年以來澳洲煤炭、棉花、大麥、牛肉、葡萄酒等商品，成了中國的關稅、反傾銷調查或延遲清關目標。最新是澳洲龍蝦近日在中國通關延誤，原木也遭禁。

另《南華早報》引述知情人士稱，中國預計將對從澳洲進口的小麥、銅礦石和糖實施禁令。此外，中國近期拒絕澳洲提出取消大麥關稅的請求。

中國外交部發言人汪文斌昨稱，中國海關依法對進口海產品在進口口岸實施檢驗檢疫，又稱海關多次在自澳洲進口原木中檢出天牛、吉丁等活體檢疫性林木害蟲，冀澳方加強把關，確保出口原木符合中國檢疫要求。

他又說，希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，推動中澳關係早日重回正軌。

中國棉紡廠傳被要求停購澳洲棉花 否則交4成關稅

中國煞停進口煤炭報復？澳洲政府這樣回應

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁