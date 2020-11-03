  • 24°C
香港時間 : 20201103日 (二) 12:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中澳緊張】澳洲前財長批中國報復「不成熟」 傳這些商品將被禁

國情動向 11:41 2020/11/03

分享：

隨著中澳關係持續緊張，更多澳洲產品在中國通關受阻、甚至被禁止進口。曾經主管澳中全面自由貿易協議事務的澳洲前財長霍克奇（Joe Hockey）批評，中國的做法是霸凌和不成熟的行為。

今年初卸任澳洲駐美大使的霍克奇，周二（3日）接受彭博電視訪問時，認為問題在於中國根本就不想談，指北京「只是一味作出過激反應以圖恃強凌弱」，但強調霸凌對澳洲不管用。

霍克奇表示，澳洲多年來一直嘗試與中國領導層及高官聯繫，但中方以各種理由迴避，並選擇在不同的時刻抨擊澳洲，「這已經不是我擔任財政部長時所認識的中國了。」他於2013-2015年擔任澳洲財長，在中國國家主席習近平2014年訪問澳洲後，2015年中澳簽署自由貿易協定。

不過，霍克奇說，不幸的是此後中國開始變得更加侵略性，並形容中國最新的行為是「不成熟的行動」，不是大國該有的行為。

澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價

中國報復澳洲　阻龍蝦進口？中方這樣回應

傳澳洲小麥、銅礦石和糖 將成中國禁令對象

中澳因新冠肺炎疫情源頭等問題，緊張關係加劇，今年以來澳洲煤炭、棉花、大麥、牛肉、葡萄酒等商品，成了中國的關稅、反傾銷調查或延遲清關目標。最新是澳洲龍蝦近日在中國通關延誤，原木也遭禁。

另《南華早報》引述知情人士稱，中國預計將對從澳洲進口的小麥、銅礦石和糖實施禁令。此外，中國近期拒絕澳洲提出取消大麥關稅的請求。

中國外交部發言人汪文斌昨稱，中國海關依法對進口海產品在進口口岸實施檢驗檢疫，又稱海關多次在自澳洲進口原木中檢出天牛、吉丁等活體檢疫性林木害蟲，冀澳方加強把關，確保出口原木符合中國檢疫要求。

他又說，希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，推動中澳關係早日重回正軌。

中國棉紡廠傳被要求停購澳洲棉花 否則交4成關稅

中國煞停進口煤炭報復？澳洲政府這樣回應

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中澳關係】中國報復澳洲　阻龍蝦進口？中方這樣回應
2020/11/02
【中澳關係】中國報復澳洲　阻龍蝦進口？中方這樣回應
【中澳緊張】中國棉紡廠傳被要求停購澳洲棉花 否則交4成關稅
2020/10/16
【中澳緊張】中國棉紡廠傳被要求停購澳洲棉花 否則交4成關稅
【中澳緊張】中國煞停進口煤炭報復？澳洲政府這樣回應
2020/10/15
【中澳緊張】中國煞停進口煤炭報復？澳洲政府這樣回應
【中澳緊張】環球時報：中國禁止澳洲兩名「反華學者」入境
2020/09/24
【中澳緊張】環球時報：中國禁止澳洲兩名「反華學者」入境
【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價
2020/09/23
【中澳緊張】澳駐美大使：澳洲準備承擔抵抗中國的經濟代價
政治 疫情 外交 習近平 海關 貿易 中國外交部 自由貿易協定 牛肉 葡萄酒

下一篇文章

中印衝突勝負已分？印度失掉300平方公里「爭議山區」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道
【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危
【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危
【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低
【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低