  • 26°C
香港時間 : 20201103日 (二) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美將向台出售「死神」無人機 待國會最終審批

國情動向 12:44 2020/11/03

分享：

在台海局勢持續緊張之際，美國準備向台灣出售近期第3批軍備、美國空軍的MQ-9「死神」無人機。英媒報道，該份價值6億美元的軍售案，已進入最後批准階段，若30日內國會無異議將正式拍板。「死神」是美軍專門用獵殺用途的無人機，廣泛用在中東戰場上，年初暗殺伊朗將領蘇萊曼尼就是它的手筆。

中國大陸多次就對台軍售方案，向美國提出堅決反對，並宣布制裁洛歇馬丁、波音防務、雷神等軍火商，預料本次軍售成事後，將進一步觸怒北京。

《路透社》引述消息人士指，軍售方案包括4架由原子能航空系統公司（General Atomics）製造的「死神」、地面站，以及訓練服務，是特朗普政府放寬尖端無人機技術出口政策以來首個出口項目，由於兩黨都支持台灣防務，相信軍售案能通過。「死神」可攜帶武器，但報道指，該批無人機將僅配備偵察設備。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

「死神」是MQ-1「掠奪者」的進階機種，裝備電子光學設備、紅外系統、微光電視和合成孔徑雷達，具備很強的ISR能力和對地面目標攻擊能力，並能讓美軍在幾千公里外透過遙控操作，對目標進行準確無誤的探測搜索、鎖定乃至於攻擊，甚至還有攻擊後的戰果評估，整個過程都可在無人機上完成。

解放軍超級無人機翼龍10亮相 能與美國死神較量（組圖，有片）

【中美角力】美推動對台軍售傳再多兩項 MQ-9無人機及反艦導彈

除了台灣，印度據報正向美國洽購30架「死神」，並要求6架盡快交付，以在中印邊境的軍事對峙中取得優勢；美國則盛傳已在南海部署「死神」，早前更有消息指將向它攻擊中國控制的島礁，但華府否認。

為了與美國抗衡，中國近年積極發展軍用無人機，近日曝光的「翼龍10」高速大型無人機，聲稱就有遠超「死神」的性能，其最高飛行高度14,500米、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，至少能使用7種精確導引炸彈，應對不同任務。但該無人機目前尚未服役，實戰效率未明。

美軍臂章明言劍指中國 無人機部隊演習改變戰法

【台海局勢】台軍擴後備部隊專責反登陸 守衛關鍵設施

【台海局勢】國民黨智庫：東沙易攻難守 解放軍能隨時切斷航線

責任編輯：陳建錫

軍備 軍事 特朗普 兩岸關係 制裁 北京 台灣 中國 南中國海 印度

上一篇文章

【美國大選】美國倘變天 中美關係的7種可能性

下一篇文章

【中澳緊張】澳洲前財長稱中國報復「不成熟」 傳這些商品將被禁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
【中美】蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」
【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道
【中美角力】華春瑩15推文連環駁美助卿 以Thanos批美霸道
【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低
【美國大選與中國】特朗普謀大換班 蓬佩奧料有得留低
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
美國大選令中國左右為難？美國專家說其實穩賺不賠
【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危
【美國大選】特朗普敗選的話 中美未來數月或更危