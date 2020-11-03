【中美角力】美將向台出售「死神」無人機 待國會最終審批

在台海局勢持續緊張之際，美國準備向台灣出售近期第3批軍備、美國空軍的MQ-9「死神」無人機。英媒報道，該份價值6億美元的軍售案，已進入最後批准階段，若30日內國會無異議將正式拍板。「死神」是美軍專門用獵殺用途的無人機，廣泛用在中東戰場上，年初暗殺伊朗將領蘇萊曼尼就是它的手筆。

中國大陸多次就對台軍售方案，向美國提出堅決反對，並宣布制裁洛歇馬丁、波音防務、雷神等軍火商，預料本次軍售成事後，將進一步觸怒北京。

《路透社》引述消息人士指，軍售方案包括4架由原子能航空系統公司（General Atomics）製造的「死神」、地面站，以及訓練服務，是特朗普政府放寬尖端無人機技術出口政策以來首個出口項目，由於兩黨都支持台灣防務，相信軍售案能通過。「死神」可攜帶武器，但報道指，該批無人機將僅配備偵察設備。

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「死神」是MQ-1「掠奪者」的進階機種，裝備電子光學設備、紅外系統、微光電視和合成孔徑雷達，具備很強的ISR能力和對地面目標攻擊能力，並能讓美軍在幾千公里外透過遙控操作，對目標進行準確無誤的探測搜索、鎖定乃至於攻擊，甚至還有攻擊後的戰果評估，整個過程都可在無人機上完成。

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除了台灣，印度據報正向美國洽購30架「死神」，並要求6架盡快交付，以在中印邊境的軍事對峙中取得優勢；美國則盛傳已在南海部署「死神」，早前更有消息指將向它攻擊中國控制的島礁，但華府否認。

為了與美國抗衡，中國近年積極發展軍用無人機，近日曝光的「翼龍10」高速大型無人機，聲稱就有遠超「死神」的性能，其最高飛行高度14,500米、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，至少能使用7種精確導引炸彈，應對不同任務。但該無人機目前尚未服役，實戰效率未明。

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責任編輯：陳建錫