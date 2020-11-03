美國大選前夕 白宮發表特朗普及高官對中國政策講話集

美國大選前夕，白宮周一（2日）發表集合總統特朗普及美國高官有關中國政策的演講集，指在特朗普領導下，美國正採取行動保護國家及夥伴免受中國的侵害，不會對中國的行為視而不見，不會藏起對中共的批評。

值得注意，這次美國大選，特朗普把對中國強硬作為其外交政策的主題之一。

這部《特朗普論中國：把美國置於首位》（Trump on China: Putting America First）的文集，由美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）編輯。據國家安全委會的聲明，本書收錄的演講，從副總統彭斯2018年10月在智庫哈德遜研究所發表對華強硬演講開始，以特朗普今年在聯合國大會呼籲採取行動作結，是本屆政府「保護美國人民所做努力的關鍵組成部分」。

該本書並收錄奧布萊恩、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）、司法部長巴爾（William Barr）和國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）今年一系列的4篇演講，解釋對華政策，也收錄副國安顧問博明（Matthew Pottinger）用中文發表的有關中國「五四」精神的演講。

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不會對中國行為視而不見

聲明指出，這些演講實現了幾個重要的目標：教育美國公民有關中共對生計、商業、自由和價值觀構成的威脅；提醒美國盟友和夥伴，應捍衛人民，維護共同利益和價值；打擊處於中共全球戰略核心的宣傳機器。

聲明又批評，中國結束對香港一國兩制、50年不變的承諾，指特朗普已經宣布一系列制裁，不會忽視或遺忘中共的所作所為。

最後，聲明指出，這些演講綜合起來，類似於1946年美國外交官凱南（George Kennan）給國務院發回的概述他對蘇聯看法的「長電報( Long Telegram )」。而長電報成為美國遏制蘇聯政策的基礎。但聲明談到，本書情況不同的是，出自總統及其最高官員的言論政策，而與蘇聯相比，中國是更有實力的競爭對手。

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責任編輯：林佩怡

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