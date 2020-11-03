華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰（組圖，有片）

▲ 華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰

愛爾蘭廣播電視（RTE）報道，華為的愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁凱利（Joe Kelly）上周末在深圳猝死，享年55歲。華為透過聲明證實此事，並稱他是團隊中經驗豐富成員，在全公司都備受尊敬。

華為在聲明中說，「我們非常遺憾地確認，我們摯愛的同事和朋友喬凱利在中國深圳過世了。他是團隊中經驗豐富的成員，在整個公司都備受尊敬。我們將無比懷念他，並向他的家人表達最深切慰問。在這個困難時期，我們將竭盡所能幫助他們」。

愛爾蘭籍的凱利 在華為工作八年

愛爾蘭媒體報道，凱利在華為工作已有8年時間，他生前和妻子、兩個兒子都長居在深圳。

華為員工向愛爾蘭《獨立報》說，「凱利是華為國際媒體事務副總裁，為團隊中經驗豐富的成員，在整個公司中都倍受尊敬」 ，「我們將無比懷念他，並向凱利的家人表示最深切的慰問，我們將竭盡所能，幫助他度過這個艱難的時期」。

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報道指，中美科技戰爆發後，凱利（Kelly）近年代表華為回應美國政府的連串指控，因而承受巨大壓力；過程中，美國甚至稱華為的技術「可用於中國的間諜活動」，而凱利則持續向國際媒體否定及澄清。

據了解，凱利專長於危機管理，應對充滿爭議的事件。他在2019年接受《愛爾蘭時報》訪問時曾表示，「`沒人想成為一個沒有故事的人，我不記得曾經有過更快樂的時光」。

I don’t remember a time when I was happier.

凱利在今年5月接受RTÉ的《商業》雜誌訪問時，提及他計劃有一天退休，並在愛爾蘭的多尼戈爾郡（Donegal）建房安渡日子，但他等不到這一天。

凱利代表華為 澄清美國政府的連環指控

在加入華為之前，凱利曾在BT，Marconi和Xerox擔任企業傳訊職務。

凱利也曾當新聞記者，畢業於阿爾斯特大學（University of Ulster），獲得了媒體研究學位，並在倫敦從事商業和技術出版物的工作，然後轉向企業傳播界。

凱利葬禮細節尚未最終確定。除妻子和兒子外，凱利還有一名雙胞胎兄弟，兩個姐妹和兩個弟弟。

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責任編輯：鄧國強

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