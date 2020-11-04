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【美國大選】要求停止點票 特朗普如連任勢5招打中國

國情動向 23:11 2020/11/04

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【美國大選】特朗普如果連任 勢5招打中國

美國大選2020結果勢導致爭議，拜登當選在望，特朗普陣營主張選舉舞弊，計劃入稟法院，要求暫停關鍵搖擺州賓夕法尼亞點票。中美關係在特朗普任內已降至建交以來低谷，假如特朗普贏得第二任期，與中國較量相信更無後顧之憂。有內地專家預期，特朗普一旦再次贏得美國大選，會就5大方面加緊對中國出手。

特朗普若成功連任，復旦大學美國研究中心研究員趙明昊表示，特朗普團隊會認為，美國幾年來不斷升級對中國施壓，政策得到選民認可。特朗普競選期間言論及綱領顯示，進一步強化打壓中國，甚至是製造更多對抗，會是他第二任期中國政策基本走向。

具體而言，趙明昊預期，特朗普第二任期中國政策會有以下5大取向：

  • （1）抓住疫情「追責」中國

美國新冠肺炎疫情形勢持續惡化下，特朗普料會進一步熱炒疫情追責話題，強化美國民眾對華負面認知，增強其遏華政策「正當性」。

特朗普雖然聲稱美國明年會恢復常態，但疫情實際上很可能會進一步加劇，令美國復甦受阻。特朗普因此勢會加大攻擊中國力度，並要求中國賠償美國疫情損失。親特朗普的美國國會議員已揚言，可減記中國持有美國國債、徵收中國在美資產等。

美國倘變天 中美關係的7種可能

美國大選中國左右為難？專家說其實穩賺不賠

  • （2）打造壓制中國國際架構

美國戰略界對特朗普中國政策主要批評在於，特朗普對中國「單打獨鬥」，未能團結盟友共同對華施壓。特朗普第二任期應會尋求解決這問題，著力構建能夠有力壓制中國的機制。

特朗普或會推動日本加入美英加澳紐「五眼聯盟」，並將「民主十國」構想付諸實行。特朗普還可能擴展「經濟繁榮網絡」等機制，加大有關「中國威脅」的信息共享，構建蓬佩奧所宣揚的「新自由秩序」。

特朗普謀連任後大換班 蓬佩奧料有得留低

  • （3）推動中美經濟「部分脫鉤」

特朗普強調會在第二任期對「美國製造」給予更大支持，創造數千萬就業崗位。特朗普會促進美國企業從中國回流、限制中國在全球產業鏈供應鏈的影響力。

特朗普料會重點推動中美經濟在藥品、醫療設備、通訊電子設備、機器人、國防產品原材料等領域「脫鉤」。美方會利用回流基金、稅收優惠、回遷費用抵扣等方式，誘使美國企業遷出中國，同時以國家安全、侵犯人權等理由，加大力度打壓中國企業。

特朗普與拜登鬥批中國 最終輸家卻是他們

  • （4）「攻防並舉」深化對中美科技戰

特朗普近年以「實體清單」等方式對華出口管制，阻礙中國獲取芯片等先進技術產品，第二任期料繼續加強打壓中國之餘，或在「攻」的一面加強美國自身科技發展。

特朗普提出，美國要在月球建立永久基地並送人上火星、在5G和新一代無線網絡技術贏得競爭、在清潔水和空氣方面「繼續引領世界」。美國2021財年非國防預算中，用於人工智能、量子科技的支出增加30%，總額近22億美元。

加大技術研發投入、改革美國科研體制應對中國，亦已成為美國兩黨共識。美國國會正力推《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act），要求聯邦政府未來5年增撥1,000億美元，推動人工智能等核心技術研發及應用，並全面改組「國家科學基金」（NSF）等機制。

管他白宮主人是誰 中國已決定這樣打科技戰

  • （5）推動中美「文化脫鉤」和意識形態對立

特朗普大選期間頻繁提及「社會主義」和「激進左翼」對美國的「威脅」，第二任期或針對中國發起更大規模意識形態攻勢，加大宣揚「共產主義中國」對所謂「自由世界」的威脅，推進帶種族主義色彩的「反共」運動。

特朗普或進一步炒作中國對「滲透」美國話題，在文化、教育、新聞等方面，加大限制兩國之間交流。特朗普還會通過所謂反間諜、反情報行動，在美國國內營造「麥卡錫主義」氛圍，打壓中國在美機構和個人，不斷縮限中美人文交流。

大選前夕 白宮發表特朗普對中國政策講話集

特朗普敗選的話 中美未來數月或更危

拜登外交團隊 鷹派不輸特朗普？

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責任編輯：連兆鋒

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