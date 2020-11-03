民企評10大最佳營商環境城市 浙江佔3個 深圳廣州排榜尾

全國工商業聯合會周日（1日）發表報告指，按超過4萬份來自民營企業的問卷，今年全國營商環境最好的10個城市分別是杭州、上海、蘇州、南京、北京、溫州、寧波、深圳、廣州，以及成都；最好的省份則是浙江、廣東，以及江蘇。報告指疫情防控正在常態化，企業期望各地政府能持續提供政策優惠。

《2020年萬家民營企業評營商環境報告》收集有效數據逾1,200萬條，受訪企業覆蓋東中西地區、各行業大中小微不同規模，根據主觀數據和國家統計的客觀數據進行權重計算，得出營商環境總得分。民企對營商環境的滿意程度明顯好於去年，在法治環境、市場環境、政務環境、要素環境和創新環境等均有提升。

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報告指，民間投資進入門檻降低最明顯的3個行業是教育、醫療和養老，其在疫情後改革力度最大，也受到了民營企業的廣泛關注。關於產業發展，企業最希望加大力度的3個方面是政府引導與扶持、高端人才儲備和產業鏈上下游配套。對數字經濟等新興產業而言，企業期待政府在產業基礎、高端人才儲備、政府引導與扶持等方面發力。關於市場環境優化方面，企業希望在產業政策支持、完善信用體系建設、降低市場准入門檻等方面加強力度。

全國工商聯黨組成員、副主席李兆前指出，2020年的營商環境評價，受新冠肺炎疫情影響呈現出幾個特點，分別是民營企業預期快速回升、抗疫惠企政策獲得感強、融資難融資貴得到有效緩解，以及政商關係趨好。他尤其提到抗疫惠企政策面方，最有效的政策是虧損企業延期繳稅、放寬小微企業或個體工商戶登記經營場所限制，以及適當返還社會保險費。他指，企業希望部份政策能常態化，包括各類就業補貼、穩崗補貼、減免行政事業性收費等。

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責任編輯：陳建錫