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胡潤80後創業富豪榜 拼多多黃崢2200億家身蟬聯第1

經濟脈搏 13:50 2020/11/03

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胡潤研究院昨日（2日）公布《2020胡潤80後白手起家富豪榜》，共69人上榜，總財富突破1萬億元（人民幣，下同），創歷史新高。40歲的拼多多創辦人黃崢，身家過去一年暴漲850億元，以2200億元蟬聯第1；抖音創辦人張一鳴以1100億元排第2；學而思創辦人張邦鑫以950億元超過大疆的汪滔，位列第3。

報告指，今年上榜的富豪比去年多15人、財富增加4,200億元，其中21位身家超過100億元，比去年多9人。前10名中有5人是首次上榜，分別是新加坡網絡遊戲與電商平台Sea的葉剛、出海消費電子企業安克創新的陽萌和賀麗夫婦、理想汽車的李想、AI芯片公司寒武紀的陳天石、以及快手科技的程一笑。美團（03690）的聯合創辦人穆榮均身家增加3倍，達到355億元，由去年的13位上升至第5。上榜企業家所創造的財富總額，相當於青島一年的GDP。

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先進製造、傳媒娛樂、電子商務是這些後成功創業者的主要財富來源，先進製造代表人物有大疆的汪滔、理想汽車的李想、柔宇科技的劉自鴻；傳媒娛樂代表人物有字節跳動的張一鳴、Sea的葉剛、快手科技的宿華和程一笑；電子商務代表人物有拼多多的黃崢、美團的穆榮均、安克創新的陽萌、賀麗夫婦。北京是創業者居住地的絕對首選，有25人；上海以13人位列第二；深圳上榜人數增加最多，比去年多4人，以9人位列第三，上述3大城市佔全榜單近七成。

胡潤百富董事長胡潤指出，這些創業者肯定是目前中國最值得關注的一批企業家，他預測未來10年內，中國會有幾位80後企業家的家身突破萬億。

責任編輯：陳建錫

 

創業 張邦鑫 張一鳴 新加坡 深圳 中國 北京 青島 上海 字節跳動

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